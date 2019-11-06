شكرا لقرائتكم خبر عن 6 لاعبين يشاركون فى كأس أوروبا لسلاح الشيش والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اتحاد السلاح برئاسة عبد المنعم الحسينى أسماء اللاعبين المشاركين فى بطولة كأس أوروبا لسلاح الشيش تحت 17 سنة المقرر لها الفترة من 9 و حتى 10 نوفمبر الجارى ببودابست بالمجر.
و تشهد هذه البطولة مشاركة كل من ، وليد خالد و يحيى عثمان و يوسف فودة على صعيد اللاعبين و سلمى هانى و جنى محمد و عائشة فؤاد على صعيد اللاعبات .
و يرافق اللاعبين المدرب محمود منصور ، حيث يطمح اللاعبين فى مواصلة إنجازات اللعبة بإحراز ميداليات خلال الفترة الحالية.
و شهدت لعبة السلاح إحراز مدحت معتز المبدالية البرونزية فى منافسات كأس العالم للسيف بروسيا ، حيث ستعود البعثة يوم 11 نوفمبر القادم .
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