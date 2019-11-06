شكرا لقرائتكم خبر عن 4 وديات تجهز المقاصة استعداداً لحرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفق الجهاز الفني لفريق مصر للمقاصة علي خوض 3 مباريات ودية خلال معسكر الإسماعيلية الذي ينطلق يوم 11 نوفمبر الجاري ضمن استعدادات الفريق الفيومي لاستئناف الدوري عقب فترة التوقف الحالية بسبب ارتباط المنتخب الأول بمباراتي كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم افريقيا 2021، والمنتخب الاوليمبي في بطولة أمم افريقيا تحت 23 عام.

وسيخوض فريق مصر للمقاصة مباراة ودية امام فريق انبي يوم 11 نوفمبر ويتوجه الي الإسماعيلية علي أن يخوض الفريق المباريات الثلاثة أمام كل من أسوان يوم 14 نوفمبر والمصري يوم 17 نوفمبر والإسماعيلي يوم 19 نوفمبر في ختام المعسكر.

كان فريق مصر المقاصة قد تعادل أمس مع السويس سلبيًا فى المباراة الودية التى أقيمت بينهما بالملعب الفرعي بالدفاع الجوي، ويخوض اليوم مباراة ودية امام الإنتاج الحربي.