انت الان تتابع الفيفا يطالب العراق باختيار أرض محايدة لاستضافة مباراتيه أمام إيران والبحرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الفيفا

طلب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) من العراق اليوم الأربعاء اقتراح أرض محايدة لكل من مباراتيه المقررتين أمام إيران والبحرين ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، وذلك بداعي عدم استقرار الوضع الأمني في العراق.

وكان العراق يرغب في إقامة المباراتين المقررتين يومي 14 و19 تشرين ثان/نوفمبر الجاري، بمدينة البصرة التي شهدت فوز منتخب العراق على منتخب هونج كونج في تشرين أول/أكتوبر الماضي.

وتشهد العراق مسيرات احتجاجية تتعلق بادعاءات فساد ومشكلات اقتصادية، وقد أعلنت الأمم المتحدة عن مصرع 97 شخصا على الأقل وإصابة الألاف منذ 25 تشرين أول/أكتوبر الماضي.

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ويتصدر المنتخب العراقي المجموعة الثالثة في التصفيات الآسيوية برصيد سبع نقاط حصدها خلال ثلاث مباريات خاضها حتى الآن، ويليه المنتخب البحريني بفارق الأهداف ومنتخب إيران برصيد ست نقاط وهونج كونج وكمبودويا برصيد نقطة واحدة لكل منهما.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور المقبل في التصفيات المؤهلة لنهائيات مونديال 2022 المقررة في قطر.