شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة السادسة لدوري الأبطال: سقوط مخيب وعودة تاريخية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سقط برشلونة في فخ التعادل السلبي على ملعبه ضد سلافيا براج التشيكي، في مباراة ضمن الجولة الرابعة للمجموعة السادسة بمرحلة المجموعات في دوري الأبطال.

وفشل برشلونة في ترجمة محاولات تسديده (14) إلى أهداف، وتألق حارس مرمى الضيوف أوندريكولار، الذي أنقذ مرماه من 6 محاولات تسديد ناجحة من جانب الضيوف، 5 منهم من داخل منطقة الجزاء، ليحافظ للنادي التشيكي على نظافة شباكه في مباراة بمرحلة المجموعات لدوري الأبطال للمرة الأولى هذا الموسم.

وانضم سلافيا براج إلى 3 فرق أخرى تمكنت من تفادي الهزيمة في ملعب كامب نو خلال آخر 34 مباراة استضافها برشلونة في دوري الأبطال، بعد أتلتيكو مدريد، يوفنتوس وتوتنهام.

ويعد النادي التشيكي هو أول فريق يحافظ على نظافة شباكه ضد برشلونة في معقل الأخير بدوري الأبطال منذ يوفنتوس في عام 2017.

وفشل برشلونة في التسجيل على ملعبه في مختلف البطولات للمرة الأولى منذ فبراير 2018 (0-0 ضد خيتافي)، ولم يتمكن الفريق من التسجيل في ملعبه في مباراة بمرحلة المجموعات لدوري الأبطال للمرة الأولى منذ التعادل السلبي ضد بنفيكا في ديسمبر من عام 2012.

ولم يتمكن ليونيل ميسي من التسجيل للمباراة الثانية على ملعب برشلونة في دوري الأبطال هذا الموسم، ليفشل الأرجنتيني في التسجيل لمباراتين متتاليتين على ملعب كامب نو في دوري الأبطال للمرة الأولى منذ أبريل 2015.

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ولم تؤثر النتيجة على موقع برشلونة في قمة ترتيب المجموعة، فاستمر الفريق في الصدارة برصيد 8 نقاط، في حين حصد النادي التشيكي نقطته الثانية.

وفي ألمانيا، حقق بوروسيا دورتموند عودة غير مسبوقة، وقلب تأخره على ملعبه بنتيجة 2-0 ضد إنتر ميلان إلى فوز بنتيجة 3-2.

وافتتح لاوتارو مارتينيز التهديف للضيف الإيطالي في المباراة، ليصبح أول لاعب من إنتر يسجل في 3 مباريات متتالية في دوري الأبطال منذ الكاميروني صامويل إيتو في عام 2010.

وعزز الأوروجوياني ماتياسفيتشينو تقدم إنتر في المباراة بهدف ثاني، لكن أصحاب الأرض انتفضوا في الشوط الثاني وقلبوا النتيجة إلى فوز بنتيجة 3-2، مع تألق كبير من اللاعب المغربي أشرف حكيمي، الذي سجل هدفين من أهداف فريقه الـ3، من بينهم الهدف الثالث (هدف الفوز بالمباراة).

وواصل «حكيمي» تألقه مع دورتموند في هذه النسخة من دوري الأبطال مسجلًا 4 أهداف من إجمالي 5 أهداف سجلها الفريق الألماني في البطولة، وهو ما يعادل 80% من أهداف دورتموند حتى الأن في دوري الأبطال.

وخسر إنتر ميلان للمرة الأولى في تاريخه مباراة في دوري الأبطال كان متقدمًا في نتيجتها بفارق هدفين أو أكثر (28 مباراة سابقة قبل مباراة الأمس)، في حين قلب دورتموند تأخره بهدفين إلى فوز في دوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته بالمسابقة.

ورفع دورتموند رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني، في حين تأزم موقف إنتر للتأهل إلى الأدوار الإقصائية بعد تجمد رصيد الفريق عند 4 نقاط.