شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة الخامسة لدوري الأبطال: «تشامبرلين» يواصل التألق.. و«هالاند» يصنع التاريخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح ليفربول في تحقيق فوز هام على ضيفه، جينك البلجيكي، بنتيجة 2-1 في مباراة ضمن الجولة الرابعة من المجموعة الخامسة لمرحلة المجموعات بدوري الأبطال.

وأعتلى ليفربول صدارة ترتيب المجموعة بـ9 نقاط قبل جولتين فقط من النهاية، بينما تجمد رصيد الفريق البلجيكي عند نقطة يتيمة في قاع المجموعة.

وحافظ ليفربول على سجله القوي في ملعبه، بعدم الخسارة في 24 مباراة متتالية في المسابقات الأوروبية (فاز 18 وتعادل 6)، وهو السجل الممتد منذ أكتوبر 2014.

وتألق لاعب الوسط الإنجليزي أليكس أوكسليد تشامبرلين الذي سجل هدف الفريق الثاني وهدف الفوز بالمباراة، ليسجل اللاعب 4 أهداف في أخر 4 مباريات في مختلف البطولات مع ليفربول، وهو نفس عدد أهدافه مع الفريق خلال الـ45 مباراة السابقة في مختلف البطولات.

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وجاء هدف التنزاني مبوانا ساماتا لصالح الضيوف، ليسقبل فريق ليفربول أهداف في جميع المباريات الـ8 الأخيرة في مختلف البطولات في سجل لم يتعرض له الفريق خلال فترة قيادة يورجن كلوب للنادي، ويحدث للمرةالأولى منذ أكتوبر 2015 (9 مباريات متتالية تحت قيادة براندن رودجرز).

وفي إيطاليا، انتزع ريد بول سالزبورج نقطة هامة من معقل فريق نابولي، بعد أن نجح في الخروج بنتيجة التعادل 1-1، ليرفع الفريق النمساوي رصيده إلى 4 نقاط، بفارق 4 نقاط عن نابولي الثاني (8)، مع تبقي جولتين على النهاية.

وواصل المهاجم النرويجي الشاب ارلينج هالاند تألقه في دوري الأبطال هذا الموسم بعد أن افتتح التهديف لفريقه في المباراة عن طريق ركلة جزاء، ليصبح رابع لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا يسجل في كل من مبارياته الأربع الأولى في البطولة، بعد زي كارلوس (بورتو1992/1993) وأليساندرو ديلبييرو (يوفنتوس 1995/1996) ودييجو كوستا (أتلتيكو مدريد 2013/2014).

وأصبح هالاند هو الهداف الحالي لدوري الأبطال هذا الموسم برصيد 7 أهداف، وهو أسرع لاعب يصل إلى هذا السجل التهديفي في عهد دوري الأبطال (7 أهداف بعد أول 4 مباريات له في المسابقة).

وسجل المكسيكي هيرفينج لوزانو هدف التعادل لأصحاب الأرض، ليحافظ نابولي على سجله ناصع بدون هزيمة في المجموعة الخامسة من دوري الأبطال.