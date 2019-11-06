شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ: لمست حب المصريين بعد تجولي متنكرًا.. ولست شوال فلوس (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادى ألميريا الإسبانى، أنه أعاد علاقات الود بينه وبين محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى، مؤكدًا أن الخط الساخن بينه وبين الخطيب سوف يمنع تكرار الخلافات.

وكشف «آل الشيخ» خلال فيديو بثه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، أنه لمس مدي حب المصريين له عندما تجول متنكرًا في القاهرة، وركب تاكسي وجلس قهوة.

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وعبر عن أمنياته برؤية الأهلي يمتلك أفضل تشكيل، ويفوز بدوري أفريقيا، مشددًا على أن لولا الخلافات كان سيتم وضع حجر أساس بناء الاستاد، موضحًا أن حجم المصروفات التي أنفقها على نادي بيراميدز وبعض الأندية الأخرى في مصر يمثل ما يقرب من 80% من تكاليف بناء الاستاد.

وأوضح رئيس هيئة الترفيه، أن الحب لا يعني دفع مبالغ من جيبه، قائلا «أحب مصر، أحب الأهلي، وأحب أن أستفيد أيضًا».

وأضاف: «ما يحز في نفسي عندما يتعامل معي البعض كماكينة فلوس، هناك خط رفيع بين كوني كريم وأني ماكينة فلوس أو كما تقولون شوال أموال».