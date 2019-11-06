شكرا لقرائتكم خبر عن «آل الشيخ» يتحدث عن رئاسة الأهلي الشرفية.. وسعادته بهدف «السعيد» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، عن عودته للرئاسة الشرفية لنادي الأهلي، موكدًا أنه قام بتقديم استقالته في وقت سابق والأمر كله في يد مجلس إدارة النادي.

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وقال «آل الشخ» في فيديو بثه عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «تقدمت باستقالتي عن الرئاسة الشرفية للأهلي وقت حدوث أزمة المدرب رامون دياز، والأمر كله في يد مجلس إداراة الأهلي».

وأوضح أن هناك مرة وحيدة فرح في الأهلي، قائلًا: «عندما سجل عبدالله السعيد لاعب بيراميدز هدفًا في مرمي الأهلي في مباراة الدور الأول والتي انتهت بهدفين مقابل هدف لصالح بيراميدز لأنه تعرض للظلم من إدارة الأهلي، وانا رأيت هذا بعيني واللي شاف بعينه غير اللي سمع بودنه».