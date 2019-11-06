شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي يمنح «نيدفيد» و«متولي» راحة سلبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة دكتور خالد محمود، أن اللاعبين المصابين حصلوا على راحة مع الفريق، على أن يستكملوا برنامجهم التأهيلي مع بداية التجمع والعودة للتدريبات.

ويؤدي محمود متولي وكريم نيدفيد برنامجا تأهيليا، بعد تعرض الأول للإصابة بتمزق في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة السوبر المصري، فيما يواصل نيدفيد برنامجه التأهيلي للتعافي من جراحة غضروف الركبة.

ومنح الجهاز الفني راحة للاعبين لمدة أربعة أيام، حيث يتوجه المدير الفني السويسري رينيه فايلر، إلى بلاده لقضاء إجازة قصيرة، على أن يعود لقيادة مران الفريق، مع بداية المرحلة الثانية من الإعداد لمواصلة التحضير لمواجهات الدوري العام ودور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.