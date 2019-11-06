شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يعلق على «بوست البليلة».. ويوضح موقفه من دعم الزمالك (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق تركى آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، على «البوست» الساخر الذي نشره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي وبه سخرية من نادي الزمالك.

وقال «آل الشيخ» خلال فيديو بثه عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إنه قام بنشر بوست مجرد دعابة ولا يوجد فيه أي إساءة أو جرم كبير، خاصة أنه من مشجع أهلاوي.

وأضاف: «نادي الزمالك ناد كبير وانا بحبه، لان اللي يحب مصر يحب الأهلي والزمالك، وإذا أتيحت الفرصة من أجل مساعدة الزمالك لن أتأخر بالتأكيد».

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وكان تركي آل الشيخ قد كتب منشورًا على حسابه قال فيه: «نمت وحلمت حلم اللهم اجعله خير وعاوزكم تفسروه ليا... حلمت إني باكل بليله من عربية اسمها الشحات وكان طعمها حلو أوي».

وأضاف: «صحيت من الحلم ظهري وجاعني وحطيت لزقه.. إن شاء الله خير».

واعتبره بعض متابعيه أن البوست به سخرية من نادي الزمالك، وهو ما أثار غضب بعض نجوم القلعة البيضاء وجماهيرها.