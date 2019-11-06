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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر برشلونة يحدد خليفة فالفيردي بعد النتائج السلبية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 نوفمبر 2019
أنس عبد الغني
كشفت صحيفة إسبانية عن مستقبل فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة، وذلك عقبل تعثر البرسا أمام سلافيا براغ في دوري أبطال أوروبا، سلبيا على ملعبه وأمام جماهيره في كامب نو، وسط أداء سلبي من اللاعبين ضد الفريق التشيكي. وقال صحيفة "ماركا" أن إدارة برشلونة بعد تعادل الفريق أمام سلافيا براغ، لم يعد لديها أي نية في تفعيل بند تمديد عقده فالفيردي لموسم جديد وبتحث بكل قوة على مدير فني بديل للاسباني
وأكدت الصحيفة الاسبانية أن خيار برشلونة الأول للمدرب الهولندي كومان، حتى يكون خليفة فالفيردي في تدريب الفريق.
وأشارت إلى أن فالفيردي نفسه حريص على مغادرة النادي في يونيو، أكثر من الاستمرار لعام آخر.
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