موعد مباراة مانشستر سيتي وأتلانتا والتشكيل المتوقع دوري أبطال أوروبا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 نوفمبر 2019

يدخل مانشستر سيتي في اختبار صعب مساء اليوم الاربعاء عندما يحل ضيفا على ملعب جيوزيبي مياتزا لملاقاه أتلانتا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أورويا.



تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام أتلانتا

ومن المتوقع أن يبدأ بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : إديرسون موراييش.

خط الدفاع : بينيامين ميندي – فيرناندينيو – جون ستونز – كايل ووكر.

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خط الوسط : ديفيد سيلفا – إلكاي جوندوجان – كيفين دي بروين.

خط الهجوم :رحيم سترلينج – بيرناردو سيلفا – سيرجيو أجويرو .

موعد مباراة أتلانتا ومانشستر سيتي والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 2.

ويحتل مانشستر سيتي صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط، بينما يحتل أتلانتا المركز الأخير بلا شئ من النقاط.