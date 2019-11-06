التشكيل المتوقع وموعد مبارة باريس سان جيرمان وكلوب بروج

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 نوفمبر 2019 يستقبل ملعب بارك دي برانس مساء اليوم الأربعاء، مباراة تجمع بين فريقي باريس سان جيرمان أمام كلوب بروج، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام كلوب بروج: ومن المتوقع أن يبدأ توماس توخيل المدير الفني للنادي الباريسي اللقاء بتشكيل مكون من: Advertisements حراسة المرمى: كيلور نافاس. خط الدفاع: كوين دجبا - عبده ديللو - بريسنيل كيمبمبي - خوان بيرنات. خط الوسط: ماركينيوس - إدريس أجايي - ليوناردو باريديس. خط الهجوم: كيليان مبابي - ماورو إيكاردي - آنخيل دي ماريا. ويحتل باريس سان جيرمان صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط، بينما لم يحقق فريق كلوب بروج سوى نقطتين يحتل بهما المركز الثالث.

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