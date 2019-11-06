شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد.. لقاء نادر لرئيس النادي الأهلي المصري مع تلفزيون دبي عام 1979 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 نوفمبر 2019 دبي - الخليج 365 بث ناشطون، اليوم الأربعاء، مقابلة تلفزيونية نادرة مع رئيس النادي الاهلي المصري محمود الخطيب.

وذكر الناشطون أنه بمناسبة عيد ميلاده الـ 65، قاموا ببث لقاء نادر لمحمود الخطيب مع تليفزيون دبي عام 1979. Advertisements ويظهر محمود الخطيب عندما كان يبلغ من العمر 23 سنة. وفي اللقاء تحدث اللاعب عن أعداد الأهداف التي سجلها والمباريات الدولية والمحلية التي لعبها. وفيما يلي يننشر "الخليج 365" جانبا من اللقاء

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