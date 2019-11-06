مصابو الأهلى راحة من مران اليوم وتأهيل متولى ونيدفيد...

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فيما منح الجهاز الفني للاهلى راحة للاعبين لمدة 4 أيام، حيث يتوجه المدير الفني السويسري رينيه فايلر إلى بلاده لقضاء إجازة قصيرة، على أن يعود لقيادة مران الفريق، مع بداية المرحلة الثانية من الإعداد لمواصلة التحضير لمواجهات الدوري العام ودور المجموعات فى دوري أبطال إفريقيا.
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