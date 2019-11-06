شكرا لقرائتكم مصابو الأهلى راحة من مران اليوم وتأهيل متولى ونيدفيد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل منح الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اللاعبين المصابين راحة من تدريبات الفريق، على أن يستكملوا برنامجهم التأهيلي مع بداية التجمع والعودة للتدريبات.

ويخضع محمود متولي وكريم نيدفيد برنامجا تأهيليا، بعد تعرض الأول للإصابة بتمزق في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة السوبر المصري، فيما يواصل نيدفيد برنامجه التأهيلي للتعافي من جراحة غضروف الركبة.

فيما منح الجهاز الفني للاهلى راحة للاعبين لمدة 4 أيام، حيث يتوجه المدير الفني السويسري رينيه فايلر إلى بلاده لقضاء إجازة قصيرة، على أن يعود لقيادة مران الفريق، مع بداية المرحلة الثانية من الإعداد لمواصلة التحضير لمواجهات الدوري العام ودور المجموعات فى دوري أبطال إفريقيا.