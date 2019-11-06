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تعرف على أول وعود محسن صالح لجماهير الأهلي...

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جدة - عمرو شويل فى أول وعوده ، وعد محسن صالح رئيس لجنة التخطيط بالاهلى جماهير ناديه بتنفيذ هذه المهمة على أكمل وجه وبذل كل مايملكه من فكر وجهد لها.

 

وقرر مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب تعيين الكابتن محسن صالح المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر رئيسًا للجنة التخطيط للكرة.

 

وكتب محسن صالح عبر تويتر : تعودت الرد علي رسائلكم تفاعلا وحبا واحتراما واليوم أشكركم واعتذر لكم عن عدم قدرتي علي الرد علي كل رسائلكم حقيقة اخجلتموني بجميل مشاعركم وترحيبكم الكبير بقرار تعييني مديرا للجنة التخطيط لكرة القدم في النادي الاهلي وأعدكم ببذل كل ما أملكه من فكر وجهد لأداء هذه المهمه علي اكمل وجه.

 

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وسوف يعقد الكابتن الخطيب إجتماعًا مع لجنة التخطيط خلال الأيام القليلة القادمة لترتيب العديد من الملفات والإتفاق على خطة العمل الخاصة باللجنة في الفترة المقبلة سواء على مستوى الفريق الأول أو الناشئين أو الأكاديمية أو اللجنة الفنية لاكتشاف المواهب.

 

جاء تعيين محسن صالح خلفا لطه إسماعيل الذي اعتذر عن الاستمرار في رئاسة اللجنة لتعارض عمله داخل القلعة الحمراء مع عمله بالتحليل الفني لمباريات الدوري.

فيما يرغب الأهلي في أن تكون خطته المقبلة على صعيد الفريق الأول، الناشئين، الأكاديمية واللجنة الفنية لاكتشاف المواهب.

 

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