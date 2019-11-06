شكرا لقرائتكم تعرف على أول وعود محسن صالح لجماهير الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فى أول وعوده ، وعد محسن صالح رئيس لجنة التخطيط بالاهلى جماهير ناديه بتنفيذ هذه المهمة على أكمل وجه وبذل كل مايملكه من فكر وجهد لها.

وقرر مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب تعيين الكابتن محسن صالح المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر رئيسًا للجنة التخطيط للكرة.

وكتب محسن صالح عبر تويتر : تعودت الرد علي رسائلكم تفاعلا وحبا واحتراما واليوم أشكركم واعتذر لكم عن عدم قدرتي علي الرد علي كل رسائلكم حقيقة اخجلتموني بجميل مشاعركم وترحيبكم الكبير بقرار تعييني مديرا للجنة التخطيط لكرة القدم في النادي الاهلي وأعدكم ببذل كل ما أملكه من فكر وجهد لأداء هذه المهمه علي اكمل وجه.

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