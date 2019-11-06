شكرا لقرائتكم جمال محمد على يكرم المحاضرين الدوليين فى دورة اتحاد الكرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية لإدارة الإتحاد المصرى لكرة القدم بتكريم المحاضرين الدوليين الذين يدرسون في دورة محاضري معلمي المدربين التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الأفريقي لكرة القدم بمصر وقام باهداء درع الاتحاد لكل من محمد باسيري من سنغافورة وحسن مالوش من تونس ودومنيك من السنغال.

وتختتم الدورة غدا بمشاركة 26 دارسا من مصر وتونس والجزائر والسنغال والكاميرون والمغرب وبوركينا و النيجر وبنين وليبيا والمغرب وبوركينا فاسو وغانا ونيجيريا وهم :عبد الكريم بن عودة ( الجزائر ) و فؤاد شيحة ( الجزائر ) و مأموني أسوما ( بنين ) و يوسوفو لافيو ( بنين ) و سانون فيرمين ( بوركينا فاسو ) و تيجبي كون ( الرأس الأخضر ) و كوديو كاسي ( الرأس الأخضر ) و أشرف محمد موسى ( مصر ) و عطية السيد ( مصر ) و هاني سعيد ( مصر ) و هيثم صالح عبد الجواد ( مصر ) و إيفانس أوجوستيان ( مصر ) و اسيجي يوسف ( مصر ) و موندي اوموروجيفا ( نيجيريا ) و عبد الرافع يوسف ( نيجيريا ) و سيبابي مسعودو ( توجو ) و تتشازو كباتشا ( توجو ) و ماهر كنزاري ( تونس ) و نجاح تومي ( تونس ) و دولا جابدي ( نيجيريا ) و دان كالو ( نيجيريا ) و موسى سانوجو ( بوركينا فاسو ) و خالد المواحد ( المغرب ) و أحمد فردادي ( المغرب ) و أنور السوايني شريف ( ليبيا ) و محمود فتحي الزياني ( ليبيا ).

ومن المقرر أن يقيم الاتحاد المصري لكرة القدم احتفالا مساء اليوم بطاقم عمل الدورة المكون من:محمد باصيري و مالوش بالحسن ودومينيك نيونزيما ومحمود سعد وانسان عاشور واحمد ثروت.