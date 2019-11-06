شكرا لقرائتكم طلائع الجيش يواجه بيراميدز وديا على ستاد الدفاع الجوى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويستأنف فى تمام الخامسة عصراً يومياً فريق طلائع الجيش تدريباته تحت قيادة البرازيلى سيرجيو فارياس المدير الفنى للفريق استعداداً لمواجهة طنطا بالجولة السابعة للدورى الممتاز والمقرر لها 23 نوفمبر الجارى.
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