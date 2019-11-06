شكرا لقرائتكم طلائع الجيش يواجه بيراميدز وديا على ستاد الدفاع الجوى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفنى لنادى طلائع الجيش بقيادة البرازيلى سيرجيو فارياس على إقامة مباراة ودية مع نظيره بيراميدز فى الرابعة عصر 16 نوفمبر الجارى على ستاد الدفاع الجوى استعداداً لمواجهة طنطا . ويستأنف فى تمام الخامسة عصراً يومياً فريق طلائع الجيش تدريباته تحت قيادة البرازيلى سيرجيو فارياس المدير الفنى للفريق استعداداً لمواجهة طنطا بالجولة السابعة للدورى الممتاز والمقرر لها 23 نوفمبر الجارى. وخاض طلائع الجيش ثلاث مباريات فقط فى الدورى الممتاز خسر فى الجولة الأولى من المقاولون العرب بهدف دون رد ثم التعادل مع إنبى بهدف لكل فريق بالجولة الثانية، وأخيراً التعادل مع بيراميدز بهدفين لكل فريق فى الجولة الثالثة للمسابقة فيما تأجلت للفريق ثلاثة مباريات أخرى.

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