شكرا لقرائتكم تعرف على موعد وصول فرجانى ساسى لمران الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
أكد فرجاني ساسي، للجهاز الفني للزمالك بأنه سيعود بحد أقصى يوم 20 من الشهر الجاري، استعدادا لمواجهة إنبي يوم 25 نوفمبر في الدوري، ومازيمبى الكونغولى يوم 30 نوفمبر الجارى في الجولة الأولى لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.
يذكر أن الزمالك يعاني من غياب 5 لاعبين لانضمامهم للمنتخب الوطني في معسكره الحالي، استعدادا لمباراتي كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم افريقيا 2021 ، وهم طارق حامد ومحمود علاء ومحمد عواد وعبد الله جمعة واحمد مصطفي " زيزو".
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