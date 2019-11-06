شكرا لقرائتكم تعرف على موعد وصول فرجانى ساسى لمران الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أخطر الدولي التونسي فرجاني ساسي المحترف في صفوف الزمالك، إدارة الكرة بالفريق بموعد وصوله القاهرة والانضمام لتدريبات الفريق عقب انتهاء مشاركته الدولية مع منتخب بلاده تونس في مباراتي ليبيا وغينيا الاستوائية في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

أكد فرجاني ساسي، للجهاز الفني للزمالك بأنه سيعود بحد أقصى يوم 20 من الشهر الجاري، استعدادا لمواجهة إنبي يوم 25 نوفمبر في الدوري، ومازيمبى الكونغولى يوم 30 نوفمبر الجارى في الجولة الأولى لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

يذكر أن الزمالك يعاني من غياب 5 لاعبين لانضمامهم للمنتخب الوطني في معسكره الحالي، استعدادا لمباراتي كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم افريقيا 2021 ، وهم طارق حامد ومحمود علاء ومحمد عواد وعبد الله جمعة واحمد مصطفي " زيزو".