شكرا لقرائتكم محمد الشناوي ومحمود علاء جاهزان للمشاركة فى تدريبات الفراعنة اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأكدت جاهزية محمد الشناوي حارس مرمى الأهلى والفراعنة و محمود علاء مدافع الزمالك جاهزان للمشاركة فى تدريبات الفراعنة اليوم ومواجهة ليبريا ودياً غداً بحسب ما أكده الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدرى.

وحصل الثنائى محمود علاء ومحمد الشناوى من مران أمس الثلاثاء حيث خرج الحارس مصاب بشد فى الخلفية قبل أن يؤكد مسئولو المنتخب سلامة الحارس وجاهزيته لمباراة ليبريا غداً.

ويواصل المنتخب الوطنى استعداداته بقيادة حسام البدرى لمواجهتى كينيا وجزر القمر يومى 14 و18 نوفمبر الجارى فى تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 فى الكاميرون، حيث قرر الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى، بقيادة حسام البدرى، استدعاء كريم طارق لاعب طلائع الجيش، وأيمن أشرف لاعب الأهلى بعد الحصول على تصريح التجنيد الخاص به للانضمام لمعسكر الفريق الوطنى المقام حاليا ببرج العرب، وذلك بعد اعتذار نادى بيراميدز بإرسال لاعبيه فى الوقت المحدد للانضمام لتجمع المعسكر أسوة بباقى الأندية، واكتفى الجهاز الفنى بقائمة اللاعبين المتواجدة حاليا بالمعسكر.

وبحسب مسئولو المنتخب، أن سباعى بيراميدز لن ينضم فى موعد الأجندة الدولية يوم 11 نوفمبر الجارى كما يتردد وأن قبول اعتذارهم جاء على المعسكر بالكامل، فر قرار تربوى من الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة حسام البدرى.