شكرا لقرائتكم سيد عبدالحفيظ: معسكر الإمارات حقق أهدافه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأضاف مدير الكرة بالنادي الأهلي قائلا: «الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، استفاد بشكل قوي من معسكر الفريق الخارجي، من خلال تنفيذ بعض الجوانب الفنية، إلى جانب تحقيق الأهداف التي سعى إليها خلال المرحلة الأولى من فترة الإعداد وفقا للنظام الذي حدده لتجهيز الفريق خلال فترة التوقف».
وشدد عبد الحفيظ على أن الأهلي أمامه مرحلة مقبلة مهمة سواء في منافسات بطولة الدوري العام، أو دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، والفريق يستعد بصورة جيدة وفقا لترتيبات الجهاز الفني، وتقسيمه لفترة التوقف إلى مرحلتين لتحقيق أقصى استفادة ممكنة؛ سواء على المستوى الفني والبدني أو النفسي والمعنوي.
وسيعود الأهلي إلى القاهرة اليوم بعد ختام معسكر الإمارات الذي استمر لمدة أسبوع، واكتفى خلاله الجهاز الفني بالتدريبات البدنية والفنية والتركيز على العامل النفسي والمعنوي قبل خوض المرحلة الثانية من فترة الإعداد.
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