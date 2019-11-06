شكرا لقرائتكم سيد عبدالحفيظ: معسكر الإمارات حقق أهدافه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الفريق حقق أهدافه من المعسكر التدريبي الذي أقيم في الإمارات واستمر لمدة أسبوع، وذلك في إطار الاستعداد لاستئناف مباريات الدوري العام ومنافسات دوري أبطال إفريقيا التي تبدأ بمواجهة مهمة أمام النجم الساحلي في تونس يوم 29 نوفمبر الجاري.

وأضاف مدير الكرة بالنادي الأهلي قائلا: «الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، استفاد بشكل قوي من معسكر الفريق الخارجي، من خلال تنفيذ بعض الجوانب الفنية، إلى جانب تحقيق الأهداف التي سعى إليها خلال المرحلة الأولى من فترة الإعداد وفقا للنظام الذي حدده لتجهيز الفريق خلال فترة التوقف».

Advertisements

وشدد عبد الحفيظ على أن الأهلي أمامه مرحلة مقبلة مهمة سواء في منافسات بطولة الدوري العام، أو دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، والفريق يستعد بصورة جيدة وفقا لترتيبات الجهاز الفني، وتقسيمه لفترة التوقف إلى مرحلتين لتحقيق أقصى استفادة ممكنة؛ سواء على المستوى الفني والبدني أو النفسي والمعنوي.

وسيعود الأهلي إلى القاهرة اليوم بعد ختام معسكر الإمارات الذي استمر لمدة أسبوع، واكتفى خلاله الجهاز الفني بالتدريبات البدنية والفنية والتركيز على العامل النفسي والمعنوي قبل خوض المرحلة الثانية من فترة الإعداد.