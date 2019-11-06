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شكرا لقرائتكم أرسين فينجر مفاجأة فراعنة الاسكواش فى بطولة العالم الفردية للرجال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويدافع 15 لاعباً فى البطولة عن اسم مصر وهم: طارق مؤمن، مازن هشام، فارس الدسوقي، محمد الشربيني، كريم على فتحي، يوسف إبراهيم، كريم عبد الجواد، عمر مسعد، زاهد سالم، مصطفى عسل، يوسف سليمان، محمد أبو الغار، مروان الشوربجي، كريم الحمامي، محمد الشوربجي.
ويعتبر على فرج هو حامل لقب البطولة عن النسخة الماضية، والتى توج بها فى مارس الماضى، حيث أقيمت البطولة بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية
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