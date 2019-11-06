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أرسين فينجر مفاجأة فراعنة الاسكواش فى بطولة العالم الفردية للرجال...

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جدة - عمرو شويل استهل فراعنة الاسكواش استعدادتهم تحت قيادة أمير وجيه المدير الفني للمنتخب، لبطولة العالم الفردية للرجال ، المقرر إقامتها خلال الفترة بين 8 إلى 15 نوفمبر الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 355 ألف دولار.

 

وتواجد فى  فندق إقامة الفراعنة أرسين فينجر المدير الفني السابق لأرسنال والذي أبدى إعجابه بالانجازت المصرية في لعبة الاسكواش.
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ويدافع  15 لاعباً فى البطولة عن اسم مصر  وهم: طارق مؤمن، مازن هشام، فارس الدسوقي، محمد الشربيني، كريم على فتحي، يوسف إبراهيم، كريم عبد الجواد، عمر مسعد، زاهد سالم، مصطفى عسل، يوسف سليمان، محمد أبو الغار، مروان الشوربجي، كريم الحمامي، محمد الشوربجي.

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ويعتبر على فرج هو حامل لقب البطولة عن النسخة الماضية، والتى توج بها فى مارس الماضى، حيث أقيمت البطولة بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية

 

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