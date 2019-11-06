شكرا لقرائتكم الأهلى يكتفي بمران فى الجيم قبل مغادرة معسكر الإمارات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانا في الجيم داخل فندق الإقامة صباح اليوم الأربعاء، قبل التوجه إلى مطار دبي والعودة إلى مصر بعد نهاية معسكر الإمارات الذي استمر لمدة أسبوع.

بدوره اكتفي الجهاز الفني للأهلي بمران اللاعبين في الجيم صباح اليوم، بعد التدريب القوي الذي خاضه الفريق مساء أمس على ملعب شباب أهلي دبي، الذي استضاف جميع التدريبات التي خاضها الفريق خلال فترة معسكر الإمارات.

فيما منح رينيه فايلر المدير الفني، اللاعبين راحة لمدة 4 أيام بعد العودة إلى القاهرة، على أن يستأنف الفريق تدريباته في بداية المرحلة الثانية من الإعداد يوم 11 نوفمبر الجاري؛ استعدادا للمواجهات المهمة عقب نهاية فترة التوقف الحالية بسبب الأجندة الدولية.