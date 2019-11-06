شكرا لقرائتكم ماذا دار بين الأهلي والجوكر أحمد فتحى في ملف التجديد؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مستوي استثنائي يقدمه الجوكر أحمد فتحي نجم النادي الأهلي ومنتخبنا الوطني مع الفريق الأحمر هذا الموسم، ليصبح الخيار الأول في كتيبة حسام البدري المدير الفني للفراعنة باختيارات المنتخب الوطني.

وينتهي عقد أحمد فتحي مع النادي الأهلي بنهاية الموسم الجاري، وبالتالي يحق له التوقيع لأي نادي خلال الميركاتو الشتوي القادم، وفقا للوائح الفيفا التى تتيح لأى لاعب التوقيع لنادي آخر دون إذن ناديه الحالي قبل نهاية عقده بـ 6 شهور.

وعلم الخليج 365 أن مفاوضات النادي الأهلي الجدية مع أحمد فتحي لتجديد تعاقده لم تبدأ بعد، لكن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة تحدث مع اللاعب بشكل شخصي مطالبا الجوكر بالتجديد لمدة موسم في ظل الحاجة الفنية إلى جهوده من ناحية، والحاجة المعنوية لتواجده فى القلعة البيضاء بصفقته واحد من قادة الفريق الكبار من ناحية أخرى.

وشهدت الفترة الماضية، تلقي أحمد فتحي أكثر من عرض خلال الفترة الماضية سواء من داخل أو خارج مصر بالتزامن مع اقتراب انتهاء عقده مع النادي الأهلي، حيث تلقي عروضا من أندية سعودية وعرض آخر من نادي بيراميدز.