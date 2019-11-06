متحدث وزارة التجارة يكشف تفاصيل شركة الهلال الاستثمارية

كشف عبدالرحمن الحسين، المتحدث باسم وزارة التجارة السعودية، أن نادي الهلال أصبح يملك شركة استثمارية مقفلة، ويمارس كافة أنشطته التجارية دون الحاجة إلى شركة وسيطة.

وقال الحسين لـ"في المرمى": الهلال يستطيع ممارسة كافة أنشطته التجارية دون الحاجة إلى شركة وسيطة. وزاد: لم يتحول الهلال إلى شركة استثمارية، عندما أسس ذراعاً استثمارياً يمكن من خلالها تسويق علامته التجارية والتذاكر دون وسيط.

وواصل: بإمكان الأندية الرياضية تأسيس شركات استثمارية بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرياضة، وعندما تلقينا في وزارة التجارة موافقة الهيئة العامة للرياضة على تأسيس شركة استثمارية، تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.