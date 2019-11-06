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متحدث وزارة التجارة يكشف تفاصيل شركة الهلال الاستثمارية

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كشف عبدالرحمن الحسين، المتحدث باسم وزارة التجارة ، أن نادي الهلال أصبح يملك شركة استثمارية مقفلة، ويمارس كافة أنشطته التجارية دون الحاجة إلى شركة وسيطة.

وقال الحسين لـ"في المرمى": الهلال يستطيع ممارسة كافة أنشطته التجارية دون الحاجة إلى شركة وسيطة. وزاد: لم يتحول الهلال إلى شركة استثمارية، عندما أسس ذراعاً استثمارياً يمكن من خلالها تسويق علامته التجارية والتذاكر دون وسيط.

وواصل: بإمكان الأندية تأسيس شركات استثمارية بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرياضة، وعندما تلقينا في وزارة التجارة موافقة الهيئة العامة للرياضة على تأسيس شركة استثمارية، تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

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