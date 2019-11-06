شكرا لقرائتكم كعكي يستبعد الاتحاد من المنافسة.. ويقول: لن نكرر خطأ سييرا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
اعترف أحمد كعكي، نائب رئيس اتحاد جدة، والمشرف على كرة القدم في النادي أن فريقه لن يستطيع المنافسة هذا الموسم، مشيراً إلى أن اختيار الهولندي هينك تين كات مدرباً جاء بحثاً عن الصرامة والانضباط.
وقال كعكي في حديث لبرنامج "في المرمى": اخترنا تين كات لأننا نحتاج إلى مدرب صارم في الانضباط والتمارين، ونحن أتينا لبناء فريق جديد كوننا إدارة جديدة تمت تزكيتها الصيف الماضي لمدة 4 أعوام.
وواصل: بصراحة، أستبعد أن ينافس الاتحاد هذا الموسم، لكن الفريق لن يهبط لأنه "أكبر من ذلك"، وسنحاول تصحيح الأخطاء في فترة الشتاء. وأتبع: لدينا خلل في العنصر الأجنبي، وسنغير بقدر ما نستطيع في فترة الشتاء، أما عن الصعيد المحلي فنجن نملك 7 لاعبين في المنتخب السعودي الأول، وهذا أمر لم يحدث للاتحاد منذ وقت طويل.
وختم كعكي حديثه قائلاً: لن نرتكب الخطأ ذاته الذي ارتكبناه مع سييرا، سنتشاور مع تين كات حول التعاقدات القادمة والخانات التي يحتاج إليها.
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