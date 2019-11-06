شكرا لقرائتكم في "كامب نو".. برشلونة "الممل" يفشل بهز شباك سلافيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - فرض فريق سلافيا براج التشيكي التعادل السلبي على مضيفه برشلونة الإسباني يوم الثلاثاء في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة السادسة بدوري أبطال أوروبا.
ولاحت للفريقين بعض الفرص المحققة، ونجح برشلونة بالاستحواذ على الكرة، دون تهديد المرمى التشيكي بشكل حقيقي غير مرة واحدة من الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي سدد الكرة في العارضة خلال الشوط الأول.
وحصد كل فريق نقطة واحدة ليرفع برشلونة رصيده إلى ثماني نقاط في الصدارة مقابل نقطتين لسلافيا في المركز الرابع الأخير.
وجاء تعادل برشلونة اليوم بعد ثلاثة أيام من هزيمته المفاجئة أمام مضيفه ليفانتي 1 -3 في الدوري الإسباني يوم السبت الماضي.
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