شكرا لقرائتكم الاتحاد الإنجليزي يلغي عقوبة طرد سون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم الثلاثاء أنه قبل الطعن الذي تقدم به توتنهام هوتسبير ضد بطاقة حمراء نالها سون هيونغ-مين بعد أن تسبب في إصابة أندريه جوميز لاعب إيفرتون بكسر في الكاحل خلال مباراة بالدوري الممتاز يوم الأحد وبذلك سيتمكن من خوض مباريات توتنهام الثلاث القادمة.

وتعرض غوميش لكسر وخلع في الكاحل الأيمن خلال الشوط الثاني من مباراة انتهت بالتعادل 1-1 في غوديسون بارك بعد أن فقد توازنه عقب تدخل سون ثم اصطدم باللاعب سيرج أورييه ظهير توتنهام.

وأشهر الحكم مارتن أتكينسون في البداية بطاقة صفراء لكنه استبدلها بالبطاقة الحمراء بعد الاستعانة بنظام حكم الفيديو المساعد ما كان يعني غياب سون عن ثلاث مباريات.

وقال الاتحاد الانجليزي في بيان: سيكون سون هيونغ-مين متاحا لمباريات توتنهام المحلية الثلاث القادمة بعد أن قضت لجنة مستقلة بأن قرار طرد اللاعب كان خاطئا.