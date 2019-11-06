بعد استبعاد سباعي بيراميدز.. 27 لاعبا في قائمة منتخب مصر لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر.. تفاصيل الأزمة

يستعد منتخب مصر الأول لمواجهة نظيره ليبيريا وديا في السادسة مساء غد الخميس، في البروفة الأخيرة للفراعنة قبل خوض مباراتي كينيا وجزر القمر المقرر لهما الرابع عشر والثامن عشر من نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولتين الأولى والثانية للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

وشهدت قائمة الفراعنة استبعاد 7 لاعبين من بيراميدز بفرمان من الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام البدري، بعد موقف إدارة نايهم برفض انضمامهم لمعسكر المنتخب إلا مع انطلاق الأجندة الدولية يوم 11 نوفمبر الجاري، قبل مواجهة كينيا بـ3 أيام فقط، أسوة بموقف المحترفين الـ6 الذين جرى اختيارهم بقائمة المنتخب.

وانضم الثنائي كريم طارق لاعب طلائع الجيش وأيمن أشرف لاعب الأهلي بعد انتهاء أزمة سفره إلى جزر القمر واستخراج الأوراق المطلوبة لهذا الأمر.

القائمة النهائية لمنتخب مصر بعد استبعاد سباعي بيراميدز

وبذلك أصبحت القائمة النهائية للمنتخب تضم 27 لاعبا بعد استبعاد سباعي بيراميدز وهم:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد عواد، محمد بسام.

وفي خط الدفاع: محمد هاني، عبدالله جمعة، محمود وحيد، محمد حمدي، أحمد حجازي، محمود علاء، رامي ربيعة، باهر المحمدي، أيمن أشرف.

Advertisements

وفي خط الوسط: محمد النني، طارق حامد، عمرو السولية، حمدي فتحي، كريم طارق، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات، أحمد سيد زيزو، محمود عبد المنعم كهربا، محمود تريزيجيه.

وفي خط الهجوم: حسام حسن، مروان حمدي، أحمد جمعة، محمد صلاح، أحمد حسن كوكا براجا.

وكشف مصدر داخل نادي بيراميدز، اليوم الثلاثاء، سبب رفض ممدوح عيد المدير التنفيذي للنادي، إرسال لاعبيه إلى منتخب الوطني، من أجل المشاركة معه في مباراتي كينيا وجزر القمر في الجولتين الأولى والثانية من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021. حسبما ذكر "الوطن سبورت".

وقال المصدر إن موقف بيراميدز اعتراضا على طريقة اتحاد الكرة في إدارة اللعبة، وأنه ملتزم بالأجندة الدولية واللوائح والمواعيد المقررة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأضاف المصدر أن ممدوح عيد اتخذ القرار لإحراج اتحاد الكرة ولجنة المسابقات بسبب تعديل جدول مباريات الدوري الممتاز، بعد تأجيل لقاء بيراميدز ضد الزمالك الذي كان من المفترض أن يقام يوم 24 نوفمبر الحالي، غير أن لجنة المسابقات قررت أن يلتقي الزمالك نظيره إنبي أولا، بينما يخوض بيراميدز أول مبارياته أمام أسوان يوم 27 من الشهر ذاته.

وأشار المصدر إلى أن بيراميدز كان من المفترض أن يواجه الزمالك يوم 24 نوفمبر وهو يفقد عنصرين مهمين في صفوفه هما، فرجاني ساسي وأشرف بن شرقي، بينما سيتمكنا من اللعب أمام بيراميدز بعد جعل الزمالك يواجه إنبي قبل بيراميدز.

يذكر أن حالة من الاستياء سيطرت على إدارة اتحاد الكرة ومنتخب مصر تجاه ممدوح عيد بسبب موقفه المتعنت، وأوضح مصدر في الاتحاد أن مدير بيراميدز يواصل عناده مع منتخب مصر، بعدما كان طرفا في أزمات المنتخب الأول خلال فترة خافيير أجيري واتهامه بالتدخل في عمل المدرب الذي كان عيد وكيله أيضا.