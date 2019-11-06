تركي آل الشيخ: «أنا مش مكنة فلوس أو شوال».. وحديثي عن «البليلة» مجرد مزاح.. وهذه تفاصيل عودة أبو تريكة.. ولقاء الأهلي وألميريا الإسباني

حالة من الغضب والاستياء سيطرت على جماهير نادي الزمالك بعد حديث المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني على صفحته الشخصية أمس الأول قائلا: «نمت وحلمت حلم اللهم اجعله خير وعاوزكم تفسروه لي.. حلمت إني باكل بليلة من عربية اسمها الشحات وكان طعمها حلو أوي.. صحيت من الحلم ظهري واجعني وحطيت لزقة.. إن شاء الله خير.

مجرد مزاح

تحدث المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، عن المنشور الذي كتبه عبر موقع فيس بوك وأغضب جماهير الزمالك، قائلًا إنه كان مجرد مزاح ليس أكثر.

وكان تركي آل الشيخ قد كتب على صفحته أمس الأول: "نمت وحلمت حلم اللهم اجعله خير وعاوزكم تفسروه لي.. حلمت إني باكل بليلة من عربية اسمها الشحات وكان طعمها حلو أوي.. صحيت من الحلم ظهري واجعني وحطيت لزقة.. إن شاء الله خير".

منشور البليلة

وقال "آل الشيخ"، في مقطع فيديو بُث على صفحة الإعلامي أحمد سعيد: "منشور (البليلة) كان مجرد مزاح لا أعرف لماذا فُهم على أنه إساءة، كتبته كمشجع أهلاوي ليس أكثر ولا أقل". حسبما ذكر موقع "الوطن سبورت".

تركي آل الشيخ: ومستعد لدعمه

وواصل: "الزمالك نادي كبير وأنا أحب مصر، من الطبيعي أن أحب الأهلي والزمالك، وإذا جاءت لي فرصة أن أدعم نادي الزمالك مجددًا لن أتأخر لأنني أحب مصر".

ليست هناك مشكلة

وأردف مدللًا على عدم وجود مشكلة بينه وبين الزمالك: "إذا كنت أحب أم كلثوم فهذا لا يعني أنني لا أسمع عبد الحليم حافظ، والأمر نفسه في الرياضة، أحب الأهلي لكن لا مشكلة لدي مع الزمالك".

لست شوال أو مكنة فلوس

وتطرق "آل الشيخ" لما يغضبه في بعض الأحيان قائلًا: "ما يحزنني في بعض الأحيان أن هناك من يتعامل معي على أنني (مكنة فلوس أو شوال) وهذا ليس حقيقيا، قد أقوم بالدعم وفي نفس الوقت أحقق الاستثمار وأجني المكاسب، من الممكن أن أضرب أكثر من عصفور بحجر واحد وأدعم وأستثمر في وقت واحد".

Advertisements

شركة صلة

ونفى رئيس نادى ألميريا، أن يكون وراء انسحاب شركة صلة من رعاية الأهلي مبديا استعداده لرعاية الصلح بين الجانبين.

وعن عدم قبول استقالته من الرئاسة الشرفية للنادى الأحمر، علق آل شيخ قائلًا "أمر يخص مجلس الأهلي".

عبدالله السعيد

واعترف بأن عبدالله السعيد لاعب كرة القدم بنادى بيراميدز حاليا، والأهلى سابقا، تعرض للظلم في النادي الأحمر.

وقال آل الشيخ، إن الالتزام بالتشجيع المثالي وعدم التطرق لأية هتافات خارجية ضمان عودة الجمهور إلي المدرجات.

أزمة أبو تريكة

وأقر أن مصر تعيش أزهي عصور الحفاظ علي كرامة المواطن، متمنيا إنهاء أزمة محمد أبو تريكة لاعب كرة القدم بالنادى الأهلى سابقا. حسبما ذكرت "بوابة الأهرام".

واعترف رئيس هيئة الترفيه، أن الانطباع الأول عنه سيء دائمًا نافيا تأثره بما يتداول على وسائل التواصل الإجتماعى.

وعبر عن سعيه لتكرار تجربة موسم الرياض في القاهرة، والذي يقيمه في المملكة بدعوة نجوم الفن والغناء على مستوى العالم لزيارة السعودية.

الأهلي وألميريا الإسباني

وكشف آل الشيخ عن حلمه بإقامة مبارة كرة قدم ودية بين الأهلي وألميريا الإسباني في ستاد القاهرة وسط 90 ألف مشجع.