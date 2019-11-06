شكرا لقرائتكم خبر عن فرجانى ساسى يخطر الزمالك بموعد عودته للقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخطر الدولى التونسى فرجانى ساسى المحترف فى صفوف الزمالك، إدارة الكرة بالفريق بموعد وصوله القاهرة والانضمام لتدريبات الفريق، عقب انتهاء مشاركته الدولية مع منتخب بلاده تونس فى مباراتى ليبيا وغينيا الاستوائية فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

وأكد فرجانى ساسى للجهاز الفنى للزمالك أنه سيعود بحد أقصى يوم 20 من الشهر الجارى استعدادا لمواجهة إنبى يوم 25 نوفمبر فى الدورى، ومازيمبى الكونغولى يوم 30 نوفمبر الجارى فى الجولة الأولى لدور المجموعات من بطولة دورى أبطال أفريقيا.

يذكر أن الزمالك يعانى من غياب 5 لاعبين لانضمامهم للمنتخب الوطنى فى معسكره الحالى استعدادا لمباراتى كينيا، وجزر القمر فى تصفيات أمم أفريقيا 2021، وهم طارق حامد ومحمود علاء ومحمد عواد وعبد الله جمعة وأحمد مصطفى "زيزو".