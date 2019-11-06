شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ يتحدث عن فوائد معسكر الأهلى فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، أن الفريق حقق أهدافه من المعسكر التدريبى الذى أقيم فى الإمارات واستمر لمدة أسبوع، وذلك فى إطار الاستعداد لاستئناف مباريات الدورى العام ومنافسات دورى أبطال أفريقيا التى تبدأ بمواجهة مهمة أمام النجم الساحلى فى تونس يوم 29 نوفمبر الجارى.

وقال سيد عبد الحفيظ: "الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، استفاد بشكل قوي من معسكر الفريق الخارجي، من خلال تنفيذ بعض الجوانب الفنية، إلى جانب تحقيق الأهداف التي سعى إليها خلال المرحلة الأولى من فترة الإعداد وفقا للنظام الذي حدده لتجهيز الفريق خلال فترة التوقف".

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وشدد مدير الكرة على أن الأهلي أمامه مرحلة مقبلة مهمة سواء في منافسات بطولة الدوري العام، أو دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، والفريق يستعد بصورة جيدة وفقا لترتيبات الجهاز الفني، وتقسيمه لفترة التوقف إلى مرحلتين لتحقيق أقصى استفادة ممكنة؛ سواء على المستوى الفنى والبدنى أو النفسى والمعنوى.

المعروف أن الأهلى يعود إلى القاهرة اليوم بعد ختام معسكر الإمارات الذى استمر لمدة أسبوع، واكتفى خلاله الجهاز الفنى بالتدريبات البدنية والفنية والتركيز على العامل النفسى والمعنوى قبل خوض المرحلة الثانية من فترة الإعداد.