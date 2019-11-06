شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ يتحدث عن فوائد معسكر الأهلى فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر
وشدد مدير الكرة على أن الأهلي أمامه مرحلة مقبلة مهمة سواء في منافسات بطولة الدوري العام، أو دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، والفريق يستعد بصورة جيدة وفقا لترتيبات الجهاز الفني، وتقسيمه لفترة التوقف إلى مرحلتين لتحقيق أقصى استفادة ممكنة؛ سواء على المستوى الفنى والبدنى أو النفسى والمعنوى.
المعروف أن الأهلى يعود إلى القاهرة اليوم بعد ختام معسكر الإمارات الذى استمر لمدة أسبوع، واكتفى خلاله الجهاز الفنى بالتدريبات البدنية والفنية والتركيز على العامل النفسى والمعنوى قبل خوض المرحلة الثانية من فترة الإعداد.
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