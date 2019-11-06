شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع الزمالك عبر إنستجرام: جنش واحد بس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمد عبد الغنى مدافع نادى الزمالك على نشر صورة مع الحارس محمود عبد الرحيم "جنش" عبر صفحته الشخصية على إنستجرام، معلقا عليها: جنش واحد بس.

ويستمر جنش حارس مرمى الزمالك فى فترة التأهيل للتعافى من الإصابة التى لحقت به بقطع فى وتر أكيلس خلال تواجده مع منتخب مصر فى أمم أفريقيا الأخيرة 2019 التى أقيمت بمصر، وودع المنتخب البطولة من دور الـ16.

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عبد الغنى و جنش

ويواجه فريق الزمالك منتخب جنوب أفريقيا الأوليمبى اليوم، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادى، فى إطار الاستعداد للفترة المقبلة وذلك فى ظل فترة التوقف الحالية لبطولة الدورى.

ويغيب عن مباراة اليوم الخماسى طارق حامد ومحمد عواد وأحمد سيد زيزو وعبد الله جمعة ومحمود علاء لاعبو الفريق الأول لانضمامهم لمعسكر المنتخب الأول استعدادًا لمباراتي كينيا وجزر القمر بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم المقبلة بالكاميرون 2021.

وخاض الزمالك مباراة ودية أول أمس الاثنين أمام فريق جولدى وانتهى بفوز الزمالك بثلاثية نظيفة فى إطار استعدادات الزمالك لاستئناف الدورى.