شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يؤكد جاهزية الشناوى ومحمود علاء لودية ليبريا غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدرى أن محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى والفراعنة ومحمود علاء مدافع الزمالك جاهزين للمشاركة فى تدريبات الفراعنة اليوم ومواجهة ليبريا ودياً غداً.

وأراح الجهاز محمود علاء من مران أمس الثلاثاء ونفس الأمر لمحمد الشناوى الذى خرج مصابا بشد فى العضلة الخلفية، قبل أن يؤكد مسئولو المنتخب سلامة الحارس وجاهزيته لمباراة ليبريا غداً.

ويستعد المنتخب الوطنى بقيادة حسام البدرى لمواجهتى كينيا وجزر القمر يومى 14 و18 نوفمبر الجارى فى تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 فى الكاميرون، حيث قرر الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى، بقيادة حسام البدرى، استدعاء كريم طارق لاعب طلائع الجيش، وأيمن أشرف لاعب الأهلى بعد الحصول على تصريح التجنيد الخاص به للانضمام لمعسكر الفريق الوطنى المقام حاليا ببرج العرب، وذلك بعد اعتذار نادى بيراميدز بإرسال لاعبيه فى الوقت المحدد للانضمام لتجمع المعسكر أسوة بباقى الأندية، واكتفى الجهاز الفنى بقائمة اللاعبين المتواجدة حاليا بالمعسكر.

أكد مسئولو المنتخب أن سباعى بيراميدز لن ينضم فى موعد الأجندة الدولية يوم 11 نوفمبر الجارى كما يتردد وأن قبول اعتذارهم جاء على المعسكر بالكامل، فر قرار تربوى من الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة حسام البدرى.