شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة شكر واعتذار ووعد.. تعرف على أول تعليق لمحسن صالح بعد رئاسة تخطيط الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وعد محسن صالح رئيس لجنة التخطيط بالأهلى جماهير ناديه بتنفيذ هذه المهمة على أكمل وجه وبذل كل ما يملكه من فكر وجهد.

وأعلن مجلس إدارة النادى الأهلى تعيين محسن صالح المدير الفنى الأسبق لمنتخب مصر، فى منصب رئيس لجنة التخطيط للكرة.

وكتب محسن صالح عبر تويتر: "تعودت الرد على رسائلكم تفاعلا وحبا واحتراما واليوم أشكركم وأعتذر لكم عن عدم قدرتى على الرد على كل رسائلكم حقيقة اخجلتمونى بجميل مشاعركم وترحيبكم الكبير بقرار تعيينى مديرا للجنة التخطيط لكرة القدم فى النادى الأهلى وأعدكم ببذل كل ما أملكه من فكر وجهد لأداء هذه المهمة على أكمل وجه".

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ومن المقرر أن يجتمع محسن صالح مع محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء خلال الأيام القليلة المقبلة، بهدف ترتيب العديد من الملفات والاتفاق على خطة العمل الخاصة باللجنة خلال الفترة المقبلة.

ويرغب الأهلى فى أن تكون خطته المقبلة على صعيد الفريق الأول، الناشئين، الأكاديمية واللجنة الفنية لاكتشاف المواهب.

وسيتولى محسن صالح رئاسة لجنة التخطيط بالنادى الأهلى خلفًا لطه إسماعيل الذى رحل عن المنصب منذ عدة أسابيع.