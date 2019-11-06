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تعرف على برنامج وفد الكاف فى مقر إقامة المنتخب الأوليمبى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

ويختتم منتخب مصر الأوليمبى بقيادة شوقى غريب تدريبه الختامى غداً على استاد بتروسبورت، فى إطار الإعداد لمواجهة مالى فى السابعة مساء غد الجمعة باستاد القاهرة فى الجولة الأولى لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، التى تستضيفها مصر فى الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

 

ضم الوفد المنسق العام للمجموعة الأولى مصطفى سلوى مغربى ومساعده أرنست كوسنجاتا من الكونغو ومراقب الحكام سلستين ناتجونجيرا من رواندا

المنسق الاعلامى بالكاف إيناس مظهر وشريف حسن مسئول التسويق.

 

بدأ الاجتماع بشرح كامل لكل الترتيبات فى البطولة بدءا من الخروج من الملعب وحتى نهاية البطوله وتم توزيع بطاقات التعارف على اللاعبين والجهاز الفنى 

ثم تحدث شريف حسن عن الحقوق التسويقية والممنوع والمسموح به في البطوله ،ثم تطرقت ايناس مظهر مسئولة الإعلام لكافة الامور الاعلاميه خلال المباريات الرسميه وقبلها. 

 

ثم كانت محاضرة شاملة من مراقب الحكام مع اللاعبين وتم خلالها شرح جميع الحالات التحكيمية التى فيها جدل وقرار الحكم فيها، وذلك من خلال فيديو يضم كل الحالات.

 

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شوقى غريب مع مسئولو الكاف

 

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محمد شوقى يستخرج ID  الكاف

 

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طبيب المنتخب الاوليمبي

 

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كمال عبد الواحد اخصائي التأهيل بالمنتخب

 

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محمد صلاح طبيب الفراعنة

 

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اسامه عبد الكريم

 

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