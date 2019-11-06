شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز الطبى بالأهلى يوضح موقف المصابين خلال فترة الراحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى أن اللاعبين المصابين حصلوا على راحة من تدريبات الفريق، على أن يستكملوا برنامجهم التأهيلى مع بداية التجمع والعودة للتدريبات.

ويؤدى محمود متولى وكريم نيدفيد برنامجا تأهيليا، بعد تعرض الأول للإصابة بتمزق فى العضلة الخلفية خلال مشاركته فى مباراة السوبر المصرى، فيما يواصل نيدفيد برنامجه التأهيلى للتعافى من جراحة غضروف الركبة.

منح الجهاز الفنى للأهلى راحة للاعبين لمدة أربعة أيام، حيث يتوجه المدير الفنى السويسرى رينيه فايلر إلى بلاده لقضاء إجازة قصيرة، على أن يعود لقيادة مران الفريق، مع بداية المرحلة الثانية من الإعداد لمواصلة التحضير لمواجهات الدورى العام ودور المجموعات فى دورى أبطال أفريقيا.