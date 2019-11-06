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شاهد تدريبات قوية لفراعنة الاسكواش بحضور أرسين فينجر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ فراعنة الاسكواش استعدادتهم تحت قيادة أمير وجيه المدير الفنى للمنتخب، لبطولة العالم الفردية للرجال، المقرر إقامتها خلال الفترة بين 8 إلى 15 نوفمبر الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 355 ألف دولار.

 

كما شهد فندق إقامة الفراعنة تواجد أرسين فينجر المدير الفنى السابق لأرسنال، والذى أبدى إعجابه بالانجازت المصرية فى لعبة الاسكواش.

 

يمثل مصر فى البطولة 15 لاعباً وهم: طارق مؤمن، مازن هشام، فارس الدسوقي، محمد الشربيني، كريم على فتحي، يوسف إبراهيم، كريم عبد الجواد، عمر مسعد، زاهد سالم، مصطفى عسل، يوسف سليمان، محمد أبو الغار، مروان الشوربجى، كريم الحمامى، محمد الشوربجى.

 

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يذكر أن على فرج هو حامل لقب البطولة عن النسخة الماضية، والتى توج بها فى مارس الماضى، حيث أقيمت البطولة بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

 

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أمير و جيه مع أرسين فينجر المدير الفني الأسبق لارسنال

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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