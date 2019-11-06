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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد تدريبات قوية لفراعنة الاسكواش بحضور أرسين فينجر والان مع تفاصيل الخبر
كما شهد فندق إقامة الفراعنة تواجد أرسين فينجر المدير الفنى السابق لأرسنال، والذى أبدى إعجابه بالانجازت المصرية فى لعبة الاسكواش.
يمثل مصر فى البطولة 15 لاعباً وهم: طارق مؤمن، مازن هشام، فارس الدسوقي، محمد الشربيني، كريم على فتحي، يوسف إبراهيم، كريم عبد الجواد، عمر مسعد، زاهد سالم، مصطفى عسل، يوسف سليمان، محمد أبو الغار، مروان الشوربجى، كريم الحمامى، محمد الشوربجى.
يذكر أن على فرج هو حامل لقب البطولة عن النسخة الماضية، والتى توج بها فى مارس الماضى، حيث أقيمت البطولة بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.
أمير و جيه مع أرسين فينجر المدير الفني الأسبق لارسنال
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