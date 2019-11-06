شكرا لقرائتكم خبر عن صبحى ورضوان وصلاح.. حراس عرين فراعنة الأوليمبى فى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد منتخب مصر الأوليمبى لخوض غمار بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما، والتى تحتضنها مصر من 8 حتى 22 نوفمبر الجارى، بمشاركة 8 مُنتخبات، حيث تضم المجموعة الأولى المنتخب الوطنى ومالى والكاميرون وغانا، وتأتى نيجيريا على رأس الثانية ومعها جنوب أفريقيا وزامبيا وكوت ديفوار.

ويعول المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى بقيادة شوقى غريب على حراسه الثلاثة فى تحقيق هدف التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، حيث إن المنتخبات الثلاثة الأولى فى البطولة ستصعد إلى الأولمبياد مباشرة، حيث يتواجد فى قائمة الفراعنة 3 حراس على مستوى مميز وهم عمر رضوان ومحمد صبحى وعمر صلاح لاعبو الجونة والزمالك وسموحة على الترتيب.

وما يزال شوقى غريب وأسامة عبد الكريم مدرب حراس مرمى المنتخب الأوليمبى فى حيرة من أمرهم بشأن اختيار الحارس الأساسى للفراعنة فى البطولة الأفريقية، حيث يُقدم الثلاثى مردودا مميزا للغاية في التدريبات، وهناك منافسة وحماس بينهم من أجل نيل شرف حراسة مرمى مصر فى كأس الأمم الأفريقية.

عمر رضوان

مواليد 31 يوليو 1997 ويلعب حاليًا مع فريق الجونة، وكان لعب مباريات كثيرة مع الفريق الساحلي في الموسم الماضي ولفت إليه الأنظار، وهو من ناشئي النادي الأهلي إلا أن الأخير أعاره للشرقية والرجاء، قبل أن يستقر به المطاف مع الجونة.

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عمر صلاح

من مواليد 10 يناير 1998، وهو من نتاج قطاع الناشئين بنادى الزمالك، ولعب للفريق الأول في عديد المباريات، على رأسها ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الموسم الماضي أمام نهضة بركان المغربي، كما لعب مباراة القمة أمام الأهلي ببطولة الدوري، وكان من نجوم المباراتين.

انتقل عمر صلاح إلى سموحة مطلع الموسم الجاري، وكان دائمًا من من ضمن لاعبي المنتخب الأولمبي المُختارين منذ تولي شوقي غريب المسئولية.

محمد صبحى

انتقل إلى صفوف الزمالك مطلع الموسم الجارى 2019/2020 قادمًا من بتروجت بعدما تألق مع الفريق البترولى فى الموسم الماضى تحديدًا، وهو من مواليد 15 يوليو 1999.

شارك مؤخرًا مع منتخب مصر للشباب بقيادة حمادة صدقى فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.