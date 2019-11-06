تسلسل زمني.. كيف استفاد الأهلي من معسكر الإمارات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

اختتم الفريق الأول بالنادي الأهلي المرحلة الأولى من فترة الإعداد بعد انتهاء المعسكر التدريبي في الإمارات الذي أقيم على مدار أسبوع واشتمل على تدريبات بدنية وجمل خططية في إطار التحضيرات لمرحلة ما بعد توقف الدوري.

ومن المقرر أن تعود بعثة الأهلي إلى القاهرة اليوم الاربعاء، على أن يحصل اللاعبون على راحة لمدة أربعة أيام بقرار من الجهاز الفني قبل العودة للتدريبات مرة أخرى يوم 11 نوفمبر الجاري.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "الجهاز الفني استفاد بشكل قوي من المعسكر الذي أقيم في الإمارات، كان لدينا عدد من الأهداف التي سعينا لتحقيقها وهو ما حدث بالفعل".. فكيف استفاد الأهلي من المعسكر؟

بدأ الأهلي معسكره يوم 31 أكتوبر الماضي بعد الاستقرار على إيقاف بطولة الدوري نظرًا لارتباط المنتخب الأول بمباراتي كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم إفريقيا (الكاميرون ٢٠٢١)، وارتباط المنتخب الأولمبي ببطولة أمم إفريقيا تحت ٢٣ سنة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من ٨ حتى ٢٢ نوفمبر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠، وتم الاستقرار على السفر إلى مدينة الإمارات، واستمر المعسكر لمدة أسبوع شهدت تحقيق عدد من الأهداف.

ضمت بعثة الأهلي ٢٥ لاعبًا هم: محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي، وأحمد فتحي ومحمد هاني ومحمود وحيد، وعلي معلول ورامي ربيعة وسعد سمير، وياسر ابراهيم ومحمود متولي وحسين السيد، وحسام عاشور وعمرو السولية وحمدي فتحي وكريم نيدفيد، ووليد سليمان وحسين الشحات وجيرالدو ومحمد مجدي أفشة وصالح جمعة وجونيور أجاي وأحمد الشيخ، ووليد أزارو ومروان محسن.

واصطحب الأهلي ثنائي الفريق محمود متولي وكريم نيدفيد إلى الإمارات، على أن يستكملان برنامجهما التأهيلي خلال المعسكر.

31 أكتوبر

خاض الفريق الأول بالأهلي مرانه الأول مساء بمدينة دبي في الإمارات.

عقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق محاضرة نظرية مع اللاعبين قبل انطلاق المران، تحدث خلالها عن بعض الأمور الفنية والأهداف التي يسعى لتحقيقها من خلال المعسكر.

وشهدت التدريبات، مرانًا قويًا لحراس المرمى تحت قيادة يانكون ميشيل.

وشارك في المران الثلاثي شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي، واشتملت التدريبات على جانب بدني وبعض الفقرات المتنوعة للتصويب على المرمى من زوايا مختلفة.

-تغيب أحمد الشيخ عن مران الفريق بعد معاناته من حالة إجهاد عام حالت دون مشاركته في المران، وامتفى بخوض تدريبات تأهيلية في صالة "الجيم".

1 نوفمبر

-وأعلن الجهاز الفني، البرنامج الذي وضعه خلال المعسكر خوض التدريبات مرة واحدة يوميا في الفترة المسائية، على ملعب شباب الأهلي بالممزر، وسيكون المران الصباحي الوحيد يوم الأربعاء (آخر أيام المعسكر).

-أدى الفريق الأول مرانه في الثالثة والنصف عصرًا على استاد أهلي دبي بمنطقة الممزر القريب من فندق إقامة الفريق.

-الجهاز الفني يفكر في خوض ودية، وقال سيد عبد الحفيظ: "الجهاز الفني مازال يتشاور بشأن خوض هذه الودية وفقًا لمدى استفادة الفريق منها وتحقيق المكاسب المرجوة من ورائها، لذا فمن الوارد عدم إقامة مباراة ودية خلال معسكر الإمارات إذا وجد الجهاز الفني أنها لن تكون مفيدة للفريق".

وأكد عبد الحفيظ أن المعسكر تسوده أجواء مُبشّرة وتدعو للتفاؤل بشأن تحقيق الأهداف التي ينشدها الجهاز الفني منه، كما لفت إلى حالة التركيز التي تحلى بها اللاعبين في ظل رغبتهم على تنفيذ فكر وخطط الجهاز الفني بهدف مواصلة العروض القوية والنتائج الجيدة التي حققها الأهلي قبل توقف الدوري.

-عقد مدير الكرة بالأهلي، أكثر من جلسة تنسيقية مع فايلر، لاطلاعه على كافة الترتيبات الخاصة بمعسكر الفريق والاتفاق على بعض الأمور الإدارية.

- واصل الثنائي كريم وليد "نيدفيد" ومحمود متولي تدريباتهم التأهيلية داخل المعسكر، وكان الجهاز الطبي قد قرر الدفع بمتولي في جزء من التدريبات الجماعية لتجهيزه للمشاركة بشكل كامل في المرحلة المقبلة.

- عقد فايلر أكثر من جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، وتحدث عن بعض النقاط الفنية التي يرغب في تنفيذها خلال المران، كما شرح طريقة اللعب الخططية التي قام الفريق بتنفيذها خلال الجزء الخاص بتدريبات الكرة.

-قام فايلر بإجراء تقسيمة بطول الملعب لتنفيذ بعض النواحي الخططية الخاصة بالتحرك وبناء الهجمات، وفي الجزء الأخير من المران قام بتقسيم اللاعبين الى ثلاثة فرق.

-اشتكى حسين السيد من كدمة في الركبة خلال مشاركته في مران الفريق، وقام بوضع الثلج على القدم، بينما انتظم محمود وحيد في المران الجماعي بعد تنفيذه لبرنامجه الاستشفائي الذي حدده توماس بينكيل مخطط الأحمال.

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2 نوفمبر

- خاض اللاعبون جلسة في الجيم صباحًا، ضمن البرنامج الذي حدده الجهاز الفني.

- حضر النجم الفرنسي بلال أنيلكا على حضور مران الأهلي على هامش زيارته للإمارات.

- أدى حسين تدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق، بعدما شهدت حالته تحسنًا كبيرًا بعد زورال التورم في موضع الاصابة.

- خاض الفريق فقرة بدنية مطولة تحت اشراف توماس بينكيل مخطط الأحمال، كما خاض حراس مرمى الفريق محمد الشناوي وشريف اكرامي وعلي لطفي، تدريبات منفردة تحت إشراف توماس بينكيل مخطط الأحمال، قبل مشاركة الثلاثي في تدريبات الكرة.

- أجرى فايلر تقسيمة بمشاركة الحراس، ركز فيها على الجانب الخططي، والذي يسعى إلى تنفيذه خلال المباريات الرسمية بعد انتهاء فترة التوقف.

- اكتفى أحمد الشيخ ومحمود متولي، بخوض جلسة في الجيم داخل فندق الاقامة وذلك ضمن البرنامج التأهيلي الخاص بهما.

3 نوفمبر

- منح الجهاز الفني للاعبين راحة من المران على أن يستكمل غدًا، كما سمح لهم بالقيام بجولة حرة في مدينة دبي.

- قرر الجهاز الفني صرف النظر عن إقامة مباراة ودية خلال المعسكر التدريبي والاكتفاء بالتدريبات اليومية.

- أجرى محمود متولي أشعة وتم عرضها على استشاري ألماني في دبي للاطمئنان على حالته بشكل أفضل والتعرف على مدى تعافيه من الإصابة، وأوصى الطبيب بعدم التعجل في عودته للملاعب، والتمهل في تنفيذ البرنامج العلاجي الذي يسير عليه.

- توجه مروان محسن إلى أحد المراكز الطبية في مدينة دبي بالإمارات، لإجراء قياسات جديدة، قبل تصميم قناع الوجه الجديد الذي سيعود به إلى القاهرة.

4 نوفمبر

- غادر لاعبو الأهلي الدوليون معسكر الفريق في الإمارات للانضمام لمعسكر المنتخب الوطني الأول.

- استأنف الفريق مرانه بدون الدوليين، وخضع حسين السيد لفحص طبي جديد قبل التدريبات لتحديد فرص مشاركته بعد الاطمئنان على حالته.

5 نوفمبر

- خاض الفريق الأحمر تدريباته، وأكد الجهاز الطبي تحسن حالة أحمد الشيخ بعد تنفيذه لبرنامج تأهيلي.

- أكد الجهاز الطبي أيضًا أن محمود متولى يواصل تنفيذ البرنامج الخاص به مع اتباع التعليمات الأخيرة للطبيب الألماني المتواجد في الإمارات، والذي اطلع على الفحوصات الطبية والأشعة التي أجراها مؤخرا في دبي وأكد من خلالها على ضرورة مد فترة تأهيل اللاعب.

- عقد فايلر جلسة مع معاونيه وأخرى مع اللاعبين لتوضيح بعض النقاط الفنية، والجمل الخططية التي يرغب في تطبيقها بشكل عملي خلال المران.

- بدأ الأهلي مرانه بتدريبات بدنية تحت إشراف توماس بينكيل مخطط الأحمال.

- وخاض اللاعبون تدريبات «كرة طائرة»، ثم خاض الفريق بعد ذلك تدريبات فنية مع تنفيذ بعض الجوانب الخططية.

6 نوفمبر

اختتم الأهلي معسكره بدولة الإمارات، على أن يستأنف المران في القاهرة بعد حصول اللاعبين على راحة لمدة 4 أيام، كما حصل رينييه فايلر على إجازة لمدة 3 أيام سيتوجه خلالها إلى سويسرا.

- خاض اللاعبون مرانا في الجيم صباحًا، قبل التوجه إلى مطار دبي والعودة إلى مصر بعد نهاية معسكر الإمارات.

- وافق الجهاز الفني على بقاء بعض اللاعبين في الإمارات وعدم عودتهم مع بعثة الفريق إلى القاهرة، لقضاء فترة الإجازة، على أن يعودوا في موعد التجمع المتفق عليه لبدء المرحلة الثانية من فترة الإعداد التي يخوضها الفريق خلال التوقف؛ استعدادا للمرحلة المقبلة.

- مصابو الفريق حصلوا على راحة مع الفريق على أن يستكملوا برنامجهم التأهيلي مع بداية التجمع والعودة للتدريبات.