تقرير غاني يكشف.. مسؤول استخدم "ماعز ميت" للفوز على مصر بسداسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:

بعد مرور 6 سنوات على خسارة مصر الشهيرة بسداسية مقابل هدف في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم، فتحت وسائل الإعلام في غانا ملف المباراة من جديد.

موقع غانا ويب ذكر أن هناك قصة غير معروفة خلف الخسارة التاريخية للمنتخب المصري في هذه المواجهة التي جرت على ملعب بابا يارا في كوماسي، وهي تخص قيام مسؤول غاني باستخدام السحر في هذه المباراة.

وأضاف أن متحدثا باسم الاتحاد الغاني قال إن أحد الأشخاص ويُدعى جوزيف يامين، نائب وزير الرياضة الغاني في ذلك الوقت، وإلفيس أفريي استخدموا السحر بـ"ماعزا ميتا" ضد منتخب مصر.

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وأنكر يامين استخراج الماعز بنفسه، لكنه أكد الواقعة من خلال تصريحات لموقع غانا ويب، وأضاف أن ذلك تم بعد نصيحة من جانب بعض المستبصرين، وذلك لمساعدة النجوم السوداء في الفوز على الفراعنة.

وبحسب الموقع نفسه فإن نائب الوزير أكد أنه كان جزءًا من الوفد الذي زار كوماسي من أجل التخطيط للأمر.

وتم اكتشاف جسد الماعز من خلال رجال الشرطة- بحسب الموقع .

وأضاف يامين أنه مسيحي مخلص لكن أهمية المباراة أجبرته على القيام بالأمر، فيما نفى الوزير معرفته بالأمر نهائيًا.