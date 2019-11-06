"نريد الصفقة الأهم".. سعد سمير يكشف سر التتويج بالبطولات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

كشف سعد الدين سمير مدافع فريق الكرة بالنادي الأهلي، عن النصيحة التي تلقاها من رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر، لافتًا إلى السويسري طالبه بعدم التعجل في التدريبات والمباريات.

وأضاف مدافع الأهلي من خلال حواره في الموقع الرسمي للنادي الأحمر :"فايلر تواصل معي كثيرًا، عندما بدأت العودة للتدريبات تحدث معي وطلب منّي عدم التعجل في العودة للمشاركة في التدريبات والمباريات".

وتابع :"بعد تعرضي للإصابة بقطع جزئي في الرباط الصليبي الخلفي تعرضت لضغط، فترة الإصابة كانت صعبة جدًا، لأن هذه المرة الأولى التي أغيب فيها كل هذه الفترة الطويلة".

ووجه مدافع الأهلي رسالة لمحمد محمود الذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للمرة الثانية تواليًا :"اللاعب المصاب في حاجة إلى الدعم من الجميع، أتمنى الشفاء لمحمد محمود".

وعن معسكر الفريق والذي أقيم في الإمارات خلال فترة توقف الدوري، قال :"فترة توقف الطويلة للدوري تحتاج لإقامة مثل هذه المعسكرات من أجل تحقيق الأهداف المطلوبة للجهاز الفني سواء فيما يتعلق بالتقارب بين اللاعبين بشكل أكثر أو رفع اللياقة البدنية والجوانب الفنية وغيرها من احتياجات الجهاز الفني".

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وأكمل :" متفائل بالإصرار والحماس لدي اللاعبين وبشخصية فايلر التي ظهرت ملامحها في الأسابيع الأولى له مع الفريق، وسعيد أيضًا بالفترة الأخيرة مع فايلر لأننا نشارك في المباريات الأخيرة ولدينا رغبة في الحسم مبكرًا".

وتابع :"لدينا رغبة في تسجيل الكثير من الأهداف وتقديم كرة جميلة ومُمتعة وهذا أمر جيد للغاية يدفعني للتفاؤل بشأن الفترة المقبلة مع فايلر".

وعن التدعيمات التي قامت بها إدارة النادي، أكد مدافع الفريق أن التدعيمات أضافت للفريق، مشددًا أن أهم صفقة لتحقيق البطولات هو وجود "الدافع" عند اللاعبين.

مدافع الأهلي تحدث أيضًا خلال حواره حول تدعيم الفريق بالثنائي ياسر إبراهيم من سموحة ومحمود متولي من الإسماعيلي، ليرد قائلاً :"أرحب بأي لاعب يفيد الفريق، هم ثنائي جيد للفريق وأصبحنا نمتلك خمسة مدافعين الآن".

وبسؤاله عن اللاعب الذي يلعب بجواره، قال :"اللعب لفترة طويلة بجانب لاعب محدد يؤدي إلى الانسجام فمشاركة ثنائي دفاعي سويًا فترة طويلة يخلق حالة من الانسجام والتفاهم".

وأنهى :"لعبت فترة طويلة بجانب وائل جمعة الذي اعتبره مدافعًا نموذجيًا وتاريخيًا، كمل لعبت فترة بجوار شريف عبد الفضيل ومحمد نجيب الذي حصلت معه على بطولتي أفريقيا 2012 و2013".