تقرير.. 5 فرق في انتظار الصعود بالأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

بعد بداية الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال أوروبا والتي انطلقت أمس الثلاثاء، أصبحت خمسة فرق في انتظار الصعود مبكرًا إلى الدور التالي.

واستطاعت ثلاثة فرق أن تحقق العلامة الكاملة بالفوز في أول ثلاث مباريات وهم باريس سان جيرمان، وبايرن ميونيخ، ومانشستر سيتي.

في المقابل، قد تشهد المجموعة الرابعة حسم مقاعدها رسميًا حيث يتقاسم يوفنتوس وأتلتيكو مدريد الصدارة برصيد سبع نقاط.

- باريس سان جيرمان

يُعد الفريق الباريسي الأوفر حظًا في الصعود إلى الدور المقبل الليلة عندما يستقبل على ملعبه "الأمراء" في باريس فريق كلوب بروج البلجيكي ضمن منافسات المجموعة الأولى.

باريس والذي حقق بداية مثالية بالفوز في أول ثلاث مباريات على حساب ريال مدريد وجالطة سراي وأخيرًا كلوب بروج أمامه فرصة جديدة لتحقق التفوق مجددًا على حساب بطل بلجيكا بعد فوزه في الجولة السابقة بخمسة أهداف دون رد.

ترتيب المجموعة الحالي قبل بداية الجولة الرابعة:

باريس سان جيرمان (9 نقاط).

ريال مدريد (4 نقاط)

كلوب بروج (نقطتين)

جالطة سراي (نقطة).

- بايرن ميونيخ

رغم رحيل الكرواتي نيكو كوفاتش من القيادة الفنية لفريق بايرن ميونيخ إلا أن الفريق البافاري يمتلك فرصة ذهبية للصعود للدور التالي وإعادة الثقة أوروبيًا بعد الخروج القاسي في النسخة الماضية على يد ليفربول عندما تفوق بطل إنجلترا على أرض الألمان بالفوز (3-1) في إياب دور الـ16 حيث كان لقاء الذهاب انتهى سلبيًا.

بايرن ميونيخ فاز في آخر مبارياته الأوروبية على أولمبياكوس اليوناني بثلاثة أهداف مقابل هدفين في إطار المجموعة الثانية، وفي حال تحقيق الفوز في لقاء الليلة سيكون ضمن الصعود بغض النظر عن نتيجة آخر مباراتين لعملاق ألمانيا.

ويأتي ترتيب المجموعة على النحو التالي:

بايرن ميونيخ (9 نقاط)

توتنهام هوتسبير (4 نقاط)

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سرفينا زفيزدا (3 نقاط)

أولمبياكوس (نقطة).

- مانشستر سيتي

بعد جمع بطل الدوري الإنجليزي في آخر نسختين تسع نقاط أي العلامة الكاملة بعد ثلاث مباريات، يمتلك مانشستر سيتي فرصة الصعود مبكرًا قبل مباراتين من نهاية المجموعات.

السيتي والذي يقع في المجموعة الثالثة حقق انتصارًا كبيرًا على ملعبه وبين أنصاره على حساب أتلانتا الإيطالي (5-1) في الجولة السابقة، حيث سيتجدد اللقاء مرة أخرى بين الطرفين لكن هذه المرة ستقام المباراة في إيطاليا.

ويأتي ترتيب المجموعة كالتالي:

مانشستر سيتي (9 نقاط)

دينامو زغرب (4 نقاط)

شاختار دونيسك (4 نقاط)

أتلانتا (دون نقاط)

- فرصة لليوفي والأتليتي

يمتلك الثنائي يوفنتوس وأتلتيكو مدريد فرصة من أجل إنهاء حسم بطاقتي الصعود لدور الـ16 في إطار منافسات المجموعة الرابعة حيث يتقاسم عملاقي أيطاليا وأسبانيا الصدارة برصيد سبع نقاط.

مهمة اليوفي من أجل حسم الصعود ستكون خارجية الليلة عندما يواجه فريق لوكوموتيف موسكو الروسي صاحب المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، في المقابل يخرج أتلتيكو مدريد أيضًا لمواجهة بايرن ليفركوزن الألماني.

وكانت آخر مباراة للفريقين انتهت بفوز اليوفي على حساب بطل روسيا (2-1) بجانب فوز عملاق العاصمة الإسبانية على بطل ألمانيا (1-0).

ويأتي ترتيب المجموعة كالتالي:

يوفنتوس (7 نقاط)

أتلتيكو مدريد (7 نقاط)

لوكوموتيف موسكو (3 نقاط)

باير ليفركوزن (دون نقاط)