موعد مباراة مانشستر سيتي وأتلانتا بدوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب سان سيرو الإيطالي لقاء أتلانتا ومانشستر سيتي الإنجليزي مساء اليوم الإربعاء ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا.
موعد مباراة مانشستر سيتي وأتلانتا
تنطلق مباراة مانشستر سيتي وأتلانتا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة،
والساعة الحادية عشر مساءً بتوقيتالمملكة العربية السعودية،
والساعة الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي.
القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وأتلانتا
تذاع مباراة مانشستر سيتي وأتلانتا بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD 2 المشفرة، بتعليق خليلالبلوشي.
ويدخل الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي المباراة بحثًا عن الفوز لتعزيز صداراته في المجموعة الثالثة، بينما يتطلع فريق أتلانتا على الخروج من المباراة بتحقيق نتيجة إيجابية مستغلًا الوضع على أرضة وسط جماهيرة.
ويحتل مانشستر سيتي صدارة المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط جمعهما من ثلاث مباريات، بينما يتزيل أتلانتا المجموعة بدون نقاط.
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