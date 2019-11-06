رباعي إنبي يقترب من العودة للتدريبات الجماعية

اقترب رباعي فريق إنبي محمود غالي، وعرفة السيد وعمرو بسام، ومحمود صلاح، من العودة للتدريبات الجماعية بعد مرحلة التأهيل الحالية على خلفية إصابات متنوعة لكل لاعب. على خلفية إصابات متنوعة لكل لاعب. ومن المنتظر أن يلحق الرباعي بلقاءي حرس الحدود ووادي دجله يومي 14 و18 نوفمبر الجاري في آخر بروفتين قبل استئناف مباريات الدوري الممتاز. يومي 14 و18 نوفمبر الجاري في آخر بروفتين قبل استئناف مباريات الدوري الممتاز. يذكر أن إنبي سوف يلتقي غداً مع الإنتاج الحربي في بروفة ودية استعداداً لاستئناف الدوري.

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