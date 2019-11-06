اليوم .. الكشف الطبي على الخيول المشاركة في البطولة الدولية للفروسية بسقارة

ينهي اليوم الفرسان المشاركين في البطولة الدولية لقفز الموانع التي ينظمها الاتحاد المصري للفروسية برئاسة المهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية ورئيس الاتحادين المصري والإفريقي للفروسية استعداتهم النهائية للبطولة التي تقام خلال الفترة من 7 وحتى 16 نوفمبر الجاري على ملاعب نادي رباب بمنطقة سقارة باهرامات الجيزة.

حيث يجرى اليوم الكشف على الخيول المشاركة في البطولة للتأكد من سلامتها وخلوها من اى مرض ، وذلك في حضور حكام البطولة من المصريين والأجانب والدكتور اشرف القلا

الطبيب المرشح من الاتحاد الدولي للإشراف الطبي على خيول البطولة . يشرف على البطولة الاتحاد الدولي للفروسية والتي تقام على مرحلتين ، الأولى خلال الفترة من 7 وحتى 9 نوفمبر الجاري ، والثانية من 14 وحتى 16 من نفس الشهر ، بمشاركة 180 فارسا وفارسة من مختلف دول العالم منها هولندا والبرازيل وألمانيا وكندا وأمريكا والسويد وسويسرا وإيطاليا . وتجرى منافسات البطولة على الارتفاعات من 120 سنتيمتر وحتى 155 سنتيمتر ، من ضمنهم فرسان تأهلوا لدورة الألعاب الأوليمبية المقبلة بطوكيو الصيف المقبل ، وفرسان حاصلون على ألقاب دولية وعالمية ، كما تعد البطولة ضمن بطولات الدوري العربي المؤهل لنهائيات كأس العالم المقبل بامريكا في أبريل المقبل . ينبثق من هذه البطولة الدولية ، البطولة الإفريقية الأولى التي تنظمها مصر بمشاركة 9 دول منها جنوب إفريقيا وزامبيا وزيمبابوي وموريشيوس والجزائر وليبيا . كما يقام على هامش البطولة الدولية ثلاث مسابقات للفرسان للصغار في الأعمار السنية المختلفة ضمن البطولات التي تقام نهائياتها في دولة الإمارات العربية المتحدة في شهر فبراير المقبل .