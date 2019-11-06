الكاف يكشف حكام منتخب مصر لمباراتي كينيا وليبيريا بتصفيات إفريقيا 2021

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أسماء حكام مبارتي منتخبنا الوطني أمام كينيا وليبيريا بتصفيات المؤهله لامم أفريقيا ٢٠٢١ .
حيث تم إسناد مهمة قيادة مباراة مصر وكينيا إلى طاقم تحكيم من الكاميرون بقيادة الدولي اليوم ألومي، ومعه الفيز نوبي مساعد أول،وساندا أوماريو مساعد ثاني، وبلايزي نجوا حكم رابع، بينما تم تعين يوسف جيدي مراقباً للمباراة من جيبوتي.
أما مباراة مصر مع جزر القمر بالجولة الثانية من التصفيات، والمقرر لها 18 نوفمبر الجاري فيجزر القمر، تم إسنادها إلى طاقم تحكيم من كوت ديفوار بقيادة الدولي بينيفينيو سينكو ومعه أشومو هيرمان مساعد أول، وخليلو بامبا مساعد ثاني، ورولاند ليونز حكماً رابعاً، وتم تعيين الملجاشي دودا نيرمبو أوفونجي لمراقبة المباراة.
يذكر أن المنتخب الوطني يقع في المجموعة السابعة بتصفيات أمم أفريقيا 2021، بجانب منتخبات كينيا، جزر القمر وتوجو.
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