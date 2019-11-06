موعد مباراة ريال مدريد وجالطة سراي في دوري أبطال أوروبا.. والقنوات الناقلة

يستضيف، ملعب سانتياجو برنابيو الإسباني لقاء ريال مدريد وجالطة سراي التركي مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ريال مدريد وجالطة سراي

تنطلق مباراة ريال مدريد وجالطة سراي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة،

والساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية،

والساعة الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وجالطة سراي

تذاع مباراة ريال مدريد وجالطة سراي بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD 1 المشفرة .

ويدخل زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني المباراة بهدف خطف الثلاث نقاط للحفاظ على المركز الثاني بعد أن وقع في فخ الهزيمة أمام

باريس سان جيرمان الفرنسي، والتعادل أمام كلوب بروج.

بينما يدخل جالطة سراي اللقاء بحثًا على الخروج بنتيجة إيجابية على الرغم من اللعب خارج أرضه لإرضاء جماهيره الغاضبة من تزيل فريقها المجموعة.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط خلفًا لفريق باريس سان جيرمان المتصدر برصيد 9 نقاط، بينما جاء كلوب بروج في المركز الثالث برصيد نقطتين وجالطة سراي في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.