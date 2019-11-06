سعد سمير : الفترة المقبلة صعبة.. وشخصية الأهلي سلاح الفوز

أكد سعد سمير، مدافع فريق النادي الأهلي، جاهزيته للمشاركة في المباريات بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به منذ عدة أشهر، بقطع جزئي في الرباط الصليبي الخلفي، مشيرا إلى أنه يُشارك منذ فترة في التدريبات الجماعية ويؤدي فيها بشكل جيد دون شعور بأية آلام.

وأوضح مدافع الأهلي أنه ينتظر الضوء الأخضر من الجهاز الفني لدخول قائمة الفريق، وإن كان الأمر قد يحتاج إلى مشاركته أولاً في مباراة ودية قبل الدخول في المباريات الرسمية، حيث شارك في جزء من ودية الفريق أمام الإعلاميين قبل نحو 20 يوماً .

وأشار سعد سمير إلى أنه يسير على الطريق الصحيح، للعودة للمباريات الرسمية، وكانت فترة التوقف مناسبة للاعبين المُصابين من أجل الاستعداد بشكل أفضل للمباريات والتعافي من الإصابات التي يُعانون منها .

وتحدث سعد سمير عن إصابته ، قائلاً: «فترة الإصابة كانت صعبة جداً؛ لأنها المرة الأولى التي أغيب فيها كل هذه الفترة الطويلة.. فاللاعب يتعرض لضغوط وآلام كثير خلال فترة الإصابة لكنها كرة القدم ..وأحياناً تلعب وتتفوق.. وأحيانا لا تكون موفقا.. وأحيانا تضربك الإصابة».

وتابع مدافع الأهلي : اللاعب المُصاب يكون في حاجة دائمة للدعم والمساندة من الجميع، خاصة زملاءه بالفريق، ولابد أن يكون هذا الدعم مُستمرا طوال فترة الإصابة تقريباً، وليس في الأيام الأولى منها، لذا فأنا حريص حالياً على دعم زملائي المُصابين بشكل مُستمر وأتمنى الشفاء لمحمد محمود لاعب الفريق الذى أُصيب مؤخراً للمرة الثانية بالرباط الصليبي».

وكشف سعد سمير عن تواصل رينيه فايلر المدير الفني للفريق معه أكثر من مرة خلال فترة الإصابة، وقال: مستر فايلر تحدث معي كثيراً.. وعندما بدأت العودة للتدريبات تحدث معي وطلب مني عدم التعجل في العودة للمشاركة في التدريبات والمباريات.. ولابد من تنفيذ البرنامج العلاجي على أكمل وجه.

وتابع سعد سمير: فايلر قال لي أيضاً إنه عاني من إصابات كثيرة عندما كان لاعباً لذا لابد من التمهّل في العودة للملاعب وعدم التسرع حتى لا تتجدد الإصابة ، والمدير الفني يحرص دائما علي السؤال عني ويوجه النصائح بشأن الملاحظات الفنية أو البدنية كما يفعل مع جميع لاعبي الفريق.

وقال مدافع الأهلي إن معسكر الأهلي المُقام حالياً في الإمارات ناجح وحقق الأهداف المطلوبة منه ،مشيرا إلى أن فترات التوقف الطويلة للدوري تحتاج لإقامة مثل هذه المعسكرات من أجل تحقيق الأهداف المطلوبة للجهاز الفني؛ سواء فيما يتعلق بالتقارب بين اللاعبين بشكل أكثر أو رفع اللياقة البدنية والجوانب الفنية وغيرها من احتياجات الجهاز الفني .

وأكد سعد سمير أن مجموعة اللاعبين المتواجدين في الأهلي حالياً جيدون ويمتلكون قدرات فنية عالية، لكن يبقى الإصرار والحافز من أهم عوامل النجاح لأي فريق، وأظن أن الحافز الموجود لدى لاعبينا دائماً هو أحد أهم السمّات التي يتميز بها الأهلي عن غيره من الأندية .

وأبدى مدافع الفريق تفاؤله بتجربة فايلر، موضحاً أن المدير الفني يؤدي بشكل جيد وله فكر مقنع والفترة القادمة ستشهد خوض مباريات أكثر قوة .

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واضاف سعد سمير:" أنا مُتفاءل بالإصرار والحماس لدي اللاعبين وبـ «شخصية» فايلر التي ظهرت ملامحها في الأسابيع الأولى له مع الفريق، وسعيد أيضاً بالفترة الأخيرة مع مستر فايلر لأننا نشارك في المباريات الأخيرة ولدينا رغبة في الحسم مُبكراً.. نُسجل منذ بداية المباراة ولا نكتفي بهدف أو اثنين.. لدينا رغبة في تسجيل الكثير من الأهداف وتقديم كرة جميلة ومُمتعة وهذا أمر جيد للغاية يدفعني للتفاؤل بشأن الفترة المقبلة مع فايلر.

وفيما يتعلق بالتدعيم الذي أبرمه الأهلي مؤخرا ، أكد سعد سمير أنه جيد وأضاف للفريق كثيراً، لكنه لا يفق مع من يُقلل من قيمة الفريق قبل هذه الصفقات لأن الأهلي بمن حضر".. وهذه مقولة نؤمن بها تماماً والجمهور دائماً ما يُرددها لأنه واقع نُدركه ونعيشه.. فأي لاعب يرتدي «تي شيرت» الأهلي لديه القدرة على المساهمة مع زملائه في تحقيق البطولات .

وقال سعد سمير: شخصية البطل أحد أهم السمات التي يتميز بها النادي الأهلي عن غيره من الأندية ..وهي من ابرز العوامل التي نعول عليها لتحقيق البطولات..

وأرى أن الدافع هو أهم صفقة نحتاج إليها لتحقيق البطولات أيضاً.. فبعدما تم تدعيم الفريق بصفقات جيدة ومدير فني على مستوى عال من الكفاءة علينا أن نتحّلى دائماً بالحافز.. فقد حققنا بطولة الدوري في الموسم الماضي، رغم أنها كانت صعبة للغاية بفضل الحافز.

وفيما يتعلق بتدعيم الفريق في خط الدفاع ، قال سعد سمير : أُرحب بأي لاعب يُفيد الفريق لقد تم تدعيم الدفاع مؤخراً بالثنائي محمود متولي وياسر إبراهيم وهو ثنائي جيد وأضاف للفريق بكل تأكيد وأصبحنا لدينا خمسة لاعبين حالياً في خط الدفاع ، وهم : رامي ربيعة ، ياسر إبراهيم، محمود متولي، أيمن أشرف وسعد سمير.

وفيما يتعلق بأداء الأهلي حاليا قال سعد سمير :" أن الفريق يؤدي حالياً بشكل جيد دفاعياً.. لا نستقبل أهداف كثيرة.. وأرى أن دفاع الأهلي قوي وصلب ومع ذلك فأي دعم يحتاجه الفريق وأي لاعب بإمكانه إضافة الكثير للأهلي فأهلاً به.

وأكد مدافع الأهلي أن اللاعبين الكبار يتحدثون دائماً مع الجدد أو الصغار من أجل تحفيزهم للفوز في المباريات والسير على تقاليد الأهلي ،خاصة أن النادي له تقاليده التي ينصهر فيها أي لاعب جديد ينضم إليه بجانب أنه يضم حالياً أكثر من لاعب من قطاع الناشئين مثل رمضان صبحي ومحمد هاني وكريم نيدفيد وأيمن أشرف ومحمد الشناوي وناصر ماهر المٌعار لسموحة حالياً والنظام يسير على الجميع في الفريق وهذا أحد أسباب نجاح القلعة الحمراء على مر السنين.

وعن اللاعب الذي يرغب في اللعب بجواره في خط الدفاع ، قال سعد سمير: أجيد اللعب بجوار أي مدافع، وهذا هو الطبيعي لأي مدافع .. لكن يمكن القول بأن اللعب فترة طويلة بجانب لاعب مُحدد يؤدي إلى الانسجام والتفاهم فمشاركة ثنائي دفاعي سوياً فترة طويلة يخلق حالة من الانسجام والتفاهم بينهما بطبيعة الحال.

وتابع سعد سمير : لقد لعبت فترة طويلة بجوار وائل جمعة مدافع الأهلي ومنتخب مصر الأسبق الذى أعتبره مدافعا تاريخيا ونموذجيا بكل ما تحمله الكلمة وتعلمت منه كثيراُ، فعندما كنت ألعب بجوار وائل جمعة كنت أشعر بأنني في حلم جميل".

وواصل سعد: كما لعبت فترة أيضاً مع شريف عبد الفضيل ثم حصلت مع محمد نجيب على بطولتي إفريقيا 2012 و2013 وهذه كلها فترات رائعة.

وأختتم سعد سمير تصريحاته ، قائلاً: أشكر جماهير الأهلي علي دعمها الرائع للفريق خاصة هؤلاء الذين يتكبّدون مشقة السفر وراء الفريق خارج وداخل مصر؛ من أجل تشجيع الفريق والشد من آزره وأعدهم بأن اللاعبين سيبذلون كل ما في وسعهم من أجل التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا والحفاظ على لقب الدوري لرسم البسمة على وجوه الجماهير التي نلعب الكرة من أجل إسعادها.