رياضة | أسطورة ليفربول: محمد صلاح.. طماع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسطورة ليفربول: محمد صلاح.. طماع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث البريطاني مايكل أوين أسطورة ومهاجم فريق مانشستر يونايتد السابق، عن مستوى المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، وما تغير بالمواسم الماضية.

ويرى أوين، أن عقلية المصري محمد صلاح، تغيرت عن مواسمه السابقة في البريميرليج، وأصبح لديه رغبة في إحراز الأهداف بشكل دائم.

وقال أوين خلال استضافته بقناة بي تي سبورت البريطانية، " أتذكر أن صلاح نجم ليفربول كان في الماضي يستهدف مراوغة المدافعين ومساعدة زملاؤه في تسجيل الأهداف، لكن أصبح يسعى لتسجيل الأهداف في الفترة الماضية".

وتابع أسطورة يونايتد "ربما حصد اللاعب للكثير من الجوائز وتتويجه بلقب هداف الدوري الإنجليزي موسمين متتاليين، جعله يطمح ويطمع للمزيد".

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واختتم "عقلية محمد صلاح تغيرت بمرور الزمن، وأعتقد أن هذا ليس شيئا سيئا، فالتفكير في تسجيل الأهداف هو رغبة جميع اللاعبين، وعليه التركيز والتطوير من نفسه أذا ماراد الاستمرارية".

وشارك محمد صلاح في مباراة ليفربول أمس الثلاثاء أمام جينك البلجيكي والتي فاز بها الريدز بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ويستعد صلاح رفقة زملائه، لمواجهة من العيار الثقيل حينما يستضيف مانشستر سيتي على ملعب أنفيلد، يوم 10 نوفمبر الجاري ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 31 نقطة من 11 جولة حيث فاز في 10 مباريات وتعادل في واحدة فقط أمام مانشستر يونايتد، بهدف لمثله بالجولة التاسعة من المسابقة.

