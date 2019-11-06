رياضة | موعد مباراة الأهلي القادمة

موعد مباراة الأهلي القادمة، أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السوسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق معسكره الخارجي في الإمارات والتي استمر لمدة أسبوع.

وحرص الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة رينيه فايلر تحفيظ لاعبيه للخطط الفنية والتكتيكية والتي يسعى لتنفيذها في المباريات عقب استئناف بطولة الدوري.

وتتوقف بطولة الدوري حاليًا بسبب ارتباط منتخب مصر الأوليبمي بخوض بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عام والمؤهلة لأولمبياد 2020، بجانب استعداد منتخب مصر الأول لمباراتي كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021.

موعد مباراة الأهلي القادمة

عقب استئناف بطولة الدوري المصري أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة حسام الزناتي موعد مباراة الأهلي القادمة عقب استناف المسابقة حيث حددت لجنة المسابقات موعد مباراة الأهلي أمام الجونة يوم الاثنين الموافق 25 من نوفمبر الجاري.



ويحل الأهلي ضيفًا على الجونة في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز، حيث تقام يوم الاثنين 25 من نوفمبر الجاري في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة على ستاد الجونة وهو موعد مباراة الأهلي القادمة.