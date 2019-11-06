رياضة | موعد مباراة الأهلي القادمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الأهلي القادمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وحرص الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة رينيه فايلر تحفيظ لاعبيه للخطط الفنية والتكتيكية والتي يسعى لتنفيذها في المباريات عقب استئناف بطولة الدوري.
وتتوقف بطولة الدوري حاليًا بسبب ارتباط منتخب مصر الأوليبمي بخوض بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عام والمؤهلة لأولمبياد 2020، بجانب استعداد منتخب مصر الأول لمباراتي كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021.
موعد مباراة الأهلي القادمة
عقب استئناف بطولة الدوري المصري أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة حسام الزناتي موعد مباراة الأهلي القادمة عقب استناف المسابقة حيث حددت لجنة المسابقات موعد مباراة الأهلي أمام الجونة يوم الاثنين الموافق 25 من نوفمبر الجاري.
ويحل الأهلي ضيفًا على الجونة في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز، حيث تقام يوم الاثنين 25 من نوفمبر الجاري في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة على ستاد الجونة وهو موعد مباراة الأهلي القادمة.
الأهلي ضد وادي دجلة
يسعي الأهلي لحصد الانتصار على حساب وادي دجلة بعدما فاز في المباراة الأخيرة بهدفين مقابل هدف في الجولة العشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز عن الموسم الماضي ، سجل ثنائية الأهلي في هذه المباراة عمرو السولية في الدقيقة 17 وعلي معلول في الدقيقة 65 بنيما سجل هدف دجلة اللاعب محمد هلال في الدقيقة 86 من ركلة جزاء.
ترتيب الدوري المصري قبل فترة التوقف
1- بيراميدز 11 نقاط.
2- الزمالك 10 نقاط.
3- الأهلي 9 نقاط.
4- المقاولون العرب 7 نقاط.
5- الاتحاد السكندري 7 نقاط.
6- حرس الحدود 6 نقاط..
7- مصر المقاصة 6 نقاط.
8-- الإنتاج الحربي 6 نقاط.
9- الإسماعيلي 6 نقاط.
10- سموحة 5 نقاط.
11- المصري 4 نقاط.
12- طنطا 4 نقاط.
13- الجونة 4 نقاط.
14- نادي مصر 3 نقاط.
15- طلائع الجيش نقطتين.
16- وادي دجلة نقطتين.
17- أسوان 1 نقطة.
18- إنبي 1 نقطة.